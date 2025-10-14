Xe ô tô bị ngập nước, thủy kích không được bảo hiểm chi trả vì sao?

Nhiều trường hợp vẫn bị từ chối bồi thường nếu lái xe vi phạm điều khoản, đặc biệt khi cố khởi động lại động cơ trong vùng ngập. Nhiều chủ xe cho rằng khi đã mua bảo hiểm vật chất ô tô với chi phí hàng chục triệu đồng mỗi năm thì chắc chắn sẽ được bồi thường nếu xe bị ngập nước hoặc thủy kích.

Tuy nhiên, thực tế lại không hẳn như vậy. Các công ty bảo hiểm có thể từ chối chi trả tùy thuộc vào điều khoản ghi trong hợp đồng và hành vi của lái xe tại thời điểm xảy ra sự cố. Xe bị ngập nước được hiểu là xe đang đỗ trong gara hoặc ngoài đường, bị ngập do thiên tai như bão, lũ, động đất, giông sét… dẫn đến hỏng hóc. Trường hợp này đa số được bảo hiểm chi trả.

Trong khi đó, thủy kích xảy ra khi xe di chuyển vào vùng ngập, nước tràn vào động cơ gây hỏng hóc. Các công ty bảo hiểm phân ra hai tình huống: Xe đang nổ máy, đi vào vùng ngập và bị hỏng động cơ: nhiều hợp đồng cho phép đền bù 100%, nhưng cũng có công ty chỉ chi trả 70-80% vì cho rằng tài xế phải tự cân nhắc.

Xe chết máy do ngập, nhưng tài xế cố tình khởi động lại khiến động cơ hỏng nặng: hầu hết các công ty bảo hiểm đều từ chối bồi thường vì lỗi thuộc về người điều khiển.

Phí bảo hiểm thủy kích và điều khoản bổ sung

Bảo hiểm thủy kích thường là điều khoản bổ sung trong hợp đồng bảo hiểm vật chất ô tô. Phí khoảng 0,1% giá trị xe/năm đối với xe dưới 3 năm tuổi. Ví dụ, xe trị giá 1 tỷ đồng sẽ tốn khoảng 1 triệu đồng mỗi năm để mua thêm gói này.

Khi nào được chi trả và cần lưu ý gì?

Khác với tai nạn giao thông cần công an xác nhận, trường hợp xe bị ngập hoặc thủy kích chỉ cần hình ảnh hiện trường và biên bản từ nhân viên bảo hiểm. Mấu chốt là việc xác minh lái xe có cố tình khởi động lại động cơ sau khi chết máy hay không.

Một số lưu ý quan trọng: Đọc kỹ hợp đồng để biết rõ điều khoản ngập nước và thủy kích. Nếu xe đang đỗ và bị ngập, tuyệt đối không khởi động lại, hãy chụp ảnh hiện trường và liên hệ bảo hiểm ngay. Không cố lái xe qua vùng nước cao hơn nửa bánh xe. Nếu xe chết máy trong vùng ngập, không khởi động lại để tránh hỏng nặng động cơ, hãy chờ cứu hộ.