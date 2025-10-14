Loạt ô tô mới tầm giá 400 triệu đồng cho người mới mua xe lần đầu

Dưới đây là một số mẫu xe nổi bật đáng cân nhắc nhờ thiết kế hiện đại, trang bị tốt và chi phí vận hành hợp lý.

1. Mitsubishi Attrage 2025

Mitsubishi Attrage 2025 là một lựa chọn nổi bật trong phân khúc sedan B với mức giá dao động từ 380 - 490 triệu đồng tùy phiên bản. Đặc biệt trong tháng 10/2025, mẫu sedan này đang được ưu đãi phí trước bạ 50% hoặc 100% tùy hiên bản, nhờ đó khách hàng sẽ tiết kiệm từ 24,5 - 38 triệu đồng. Đây là mẫu xe phù hợp với người mua lần đầu, gia đình trẻ hoặc người dùng dịch vụ cần một chiếc xe tiết kiệm, bền bỉ và trang bị đầy đủ.

Mitsubishi Attrage 2025 sở hữu thiết kế mạnh mẽ với ngôn ngữ “Dynamic Shield”. Lưới tản nhiệt hình chữ X mạ crom kết hợp viền đỏ trên bản CVT tạo điểm nhấn trẻ trung. Hệ thống chiếu sáng nâng cấp với đèn Bi-LED và dải LED ban ngày không chỉ tăng hiệu quả chiếu sáng mà còn nâng tầm thẩm mỹ.

Nội thất của Attrage 2025 cũng thuộc hàng không gian rộng rãi và tiện nghi vượt phân khúc. Xe sở hữu màn hình giải trí 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto (CVT), ghế da, tựa đầu ba vị trí và bệ tỳ tay ghế lái giúp tăng sự thoải mái trong quá trình sử dụng. Giao diện bảng đồng hồ được thiết kế lại trực quan hơn, đi kèm các cổng USB tiện dụng.

Về sức mạnh, Mitsubishi Attrage 2025 sử động cơ 1.2L 3 xi-lanh MIVEC, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số vô cấp CVT INVECS-III. Đây không phải là mẫu xe mạnh mẽ nhất, nhưng bù lại mang đến khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng với mức 5,30L/100km.

Về an toàn, Attrage 2025 được trang bị hệ thống phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, camera lùi, túi khí đôi và hệ thống kiểm soát hành trình – một điểm cộng hiếm thấy ở xe trong tầm giá này.

2. VinFast VF3

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe phục vụ nhu cầu di chuyển cá nhân trong đô thị, giá rẻ, tiết kiệm chi phí và đặc biệt thân thiện với môi trường, thì VinFast VF 3 là cái tên không thể bỏ qua với giá chỉ 299 triệu đồng (đã kèm pin).

VinFast VF 3 sở hữu thiết kế vuông vức, khỏe khoắn với phong cách lai “off-road” độc đáo. Kích thước nhỏ nhắn (dài 3.190 mm) nhưng không gian lại hợp lý nhờ trục cơ sở lên đến 2.075 mm. Ngoại hình VF 3 nổi bật với lưới tản nhiệt tối giản, logo chữ V cách điệu, dải LED định vị và bộ mâm 16 inch 5 chấu lớn so với thân hình nhỏ bé – tạo ấn tượng thể thao, chắc chắn.

Bên trong, khoang nội thất được tinh giản theo hướng hiện đại, loại bỏ hầu hết nút bấm cơ học. Xe trang bị màn hình giải trí cảm ứng 10 inch tích hợp đầy đủ tính năng điều khiển trung tâm. Cấu hình 4 chỗ ngồi phù hợp cho các nhu cầu đi làm, đi chợ, đưa đón con cái – nhất là tại các khu đô thị đông đúc.

VinFast VF 3 được trang bị mô-tơ điện đặt ở cầu sau, cho công suất 43 mã lực và mô-men xoắn 110 Nm. Xe có thể tăng tốc từ 0–50 km/h trong 5,3 giây – đủ nhanh cho môi trường đô thị. Dung lượng pin 18,64 kWh cho phép xe di chuyển tối đa 210 km mỗi lần sạc, phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày hoặc thoải mái để đi về quê cuối tuần. Thời gian sạc từ 10–70% chỉ mất khoảng 36 phút, rất tiện lợi khi kết hợp cùng hệ thống trạm sạc công cộng ngày càng phủ rộng.

Về an toàn, VF 3 được trang bị đầy đủ tính năng cơ bản như túi khí, ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hệ thống kiểm soát lực kéo. Đây là điểm cộng đáng giá cho một mẫu xe trong phân khúc giá rẻ.

3. Hyundai Grand i10

Với mức giá từ 360 đến 455 triệu đồng, Hyundai Grand i10 là một trong những mẫu xe đô thị rất đáng cân nhắc với người mua xe lần đầu, gia đình trẻ hoặc người dùng dịch vụ. Xe có tổng cộng 6 phiên bản với hai kiểu thiết kế là sedan hoặc hatchback, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sử dụng.

Về thiết kế, New Grand i10 mang diện mạo trẻ trung và cá tính hơn với phong cách “Rhythmical Tension” – kết hợp giữa các đường cong mềm mại và chi tiết sắc sảo. Lưới tản nhiệt mới, cụm đèn LED ban ngày dạng xương cá và la-zăng hợp kim 15 inch tạo nên vẻ ngoài năng động, hiện đại. Đuôi xe cũng được trau chuốt với cụm đèn hậu LED thanh mảnh cùng nhiều chi tiết mạ crôm tinh tế, mang hơi hướng châu Âu thời trang.

Không gian nội thất Grand i10 rộng rãi hàng đầu phân khúc, đi kèm nhiều tiện nghi đáng giá như màn hình giải trí trung tâm 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, nút bấm khởi động Start/Stop, smartkey, cảm biến áp suất lốp và cả Cruise Control – trang bị hiếm thấy trong tầm giá này. Ngoài ra, hàng ghế sau bản hatchback có thể gập hoàn toàn, mở rộng không gian chứa đồ khi cần thiết.

Grand i10 2025 được trang bị động cơ xăng Kappa 1.2L, cho công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114Nm. Xe có hai tùy chọn hộp số: số sàn 5 cấp và số tự động 4 cấp – đều mang lại khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống khung gầm xe được cải tiến, xử lý tiếng ồn và độ rung tốt hơn, giúp hành trình êm ái và thoải mái hơn.

Về an toàn, Grand i10 được trang bị loạt công nghệ vượt trội so với mặt bằng chung phân khúc: ABS, EBD, BA, ESC, HAC, cảm biến và camera lùi, 4 túi khí cùng hệ thống chống trộm Immobilizer. Đặc biệt, khung xe sử dụng tới 65% thép cường lực AHSS giúp gia tăng độ cứng vững, bảo vệ tốt hơn trong các tình huống va chạm.

4. Mazda2 AT

Trong chương trình khuyến mãi đang diễn ra, Mazda2 AT hiện đang có giá bán chỉ 403 triệu đồng và là một trong những lựa chọn rất đáng cân nhắc cho khách hàng mới mua xe lần đầu. Xe sở hữu thiết kế sedan đặc trưng, bền dáng và phù hợp thị hiếu của nhiều khách hàng.

Xe sở hữu không gian nội thất khá thoải mái với kết cấu 5 chỗ ngồi, ghế ngồi bọc nỉ lịch lãm. Vô-lăng xe là dạng 3 chấu tích hợp các nút chức năng như chỉnh âm thanh và điện thoại rảnh tay. Xe vẫn sử dụng cụm đồng hồ analog nhưng giao diện thông minh nên giúp tài xế quan sát tốt.

Về sức mạnh, xe sở hữu khối động cơ Skyactiv-G 1.5L, sản sinh công suất 110 mã lực và đạt 144 Nm mô men xoắn. Hộp số đi kèm là tự động 6 cấp, có tích hợp chế độ thể thao và lẫy chuyển số sau vô lăng (trừ bản AT).

Về an toàn, xe sở hữu các trang bị an toàn cơ bản với hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, cân bằng điện tử DSC, kiểm soát lực kéo chống trượt TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA, cùng 2 túi khí.