Vì sao sẽ có thêm màu mới cho đèn giao thông?

Đèn giao thông gồm có đỏ, trắng và xanh lá cây. Nhưng với sự gia tăng của các phương tiện thông minh và kết nối trên đường phố, nước Mỹ có thể dẫn đến những thay đổi lớn đối với hệ thống màu đèn giao thông.

Hệ thống đèn tín hiệu giao thông hiện tại của Mỹ đã tồn tại hơn 100 năm. Nhưng các chuyên gia hiện đang nghiên cứu các phương pháp để liên kết các phương tiện được trang bị công nghệ với hệ thống tín hiệu nhằm mục đích cải thiện an toàn và lưu lượng giao thông.

Một nỗ lực nghiên cứu đang được dẫn dắt bởi một nhóm tại Đại học North Carolina. Giáo sư kỹ thuật Ali Hajbabaie, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết, một thay đổi lớn mà hệ thống tín hiệu có thể thấy là việc thêm các màu đèn giao thông khác biệt.

Hầu hết đèn giao thông ở Mỹ hiện bao gồm ba màu để hướng dẫn người lái xe tại các giao lộ là đỏ, vàng và xanh lá. Nhưng ông Hajbabaie cho biết việc thêm một màu thứ tư, có thể là màu trắng.

Màu này có thể thông báo cho người lái xe về sự hiện diện của một lượng lớn xe tự lái trong một khu vực cụ thể. Khi có nhiều xe tự lái hiện diện, đèn bổ sung này sẽ ra hiệu cho các tài xế khác đi theo sự dẫn dắt của những chiếc xe tự lái đó.

Ông Hajbabaie giải thích: “Khi đến giao lộ, chúng ta dừng lại nếu đèn đỏ và đi nếu đèn xanh. Nhưng nếu đèn trắng được kích hoạt, bạn chỉ cần đi theo chiếc xe phía trước bạn”.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu ước tính rằng những thay đổi như vậy có thể sẽ cần nhiều năm mới thực hiện được. Nguyên nhân, hệ thống này sẽ yêu cầu từ 40-50% tổng số phương tiện trên đường phải là xe tự lái.