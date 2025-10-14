Mazda CX-8 xe gia đình sang tay giá chưa tới 640 triệu đồng

Thị trường ô tô cũ đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt khi nhiều người mua tìm kiếm những mẫu SUV 7 chỗ rộng rãi, vận hành ổn định và chi phí sử dụng hợp lý hơn so với xe mới. Trong phân khúc này, Mazda CX-8 vẫn là cái tên giữ được sức hút bền bỉ nhờ thiết kế tinh tế, trải nghiệm lái đậm chất Nhật và độ hoàn thiện cao.

Tin rao bán một chiếc Mazda CX-8 Luxury đời 2020 giá 639 triệu đồng. (Ảnh chụp màn hình)

Mẫu xe này thường được xem là lựa chọn trung hòa giữa tính sang trọng của SUV hạng D và giá bán hợp lý hơn các đối thủ cùng tầm như Toyota Fortuner hay Hyundai SantaFe. Chính vì thế, những chiếc CX-8 đã qua sử dụng, đặc biệt là đời 2020, vẫn được nhiều người săn tìm trên thị trường xe cũ.

Một chiếc Mazda CX-8 Luxury đời 2020 đang được rao bán với giá 639 triệu đồng là một ví dụ điển hình cho lựa chọn hấp dẫn trong tầm giá dưới 700 triệu. Xe có ngoại thất màu xám trung tính, giữ được vẻ sang trọng và phù hợp với nhiều lứa tuổi người dùng.

Thiết kế tổng thể của CX-8 2020 vẫn mang ngôn ngữ Kodo đặc trưng với những đường cong mượt mà, mặt ca-lăng mở rộng mạ chrome và hệ thống đèn LED sắc nét, giúp xe giữ dáng khá tốt so với các mẫu SUV mới ra mắt gần đây.

Một vài ảnh thực tế của chiếc xe được rao bán. (Ảnh chụp màn hình)

Bên trong khoang cabin, CX-8 Luxury gây ấn tượng với không gian nội thất bọc da màu nâu ấm, đem lại cảm giác cao cấp hơn hẳn so với nhiều đối thủ cùng đời. Hàng ghế bố trí 7 chỗ tiện dụng, ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động 3 vùng độc lập và cửa gió hàng ghế sau đều được trang bị đầy đủ. Hệ thống Mazda Connect cho phép kết nối Apple CarPlay, Android Auto, hỗ trợ người lái dễ dàng sử dụng các tính năng giải trí và dẫn đường.

Với quãng đường đã đi 83.000Km, chiếc xe cho thấy mức sử dụng khá đều đặn của gia đình, nhưng vẫn nằm trong giới hạn hợp lý với một mẫu xe 5 năm tuổi. Chủ xe khẳng định xe được bảo dưỡng chính hãng và có hồ sơ bảo trì rõ ràng, là điểm cộng lớn giúp người mua yên tâm hơn về chất lượng vận hành. Động cơ xăng 2.5L Skyactiv-G vẫn được đánh giá cao về độ bền, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và phản hồi chân ga mượt mà.

CX-8 Luxury 2020 sử dụng hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu trước, giúp xe vận hành ổn định trên đường đô thị lẫn cao tốc. Khung gầm chắc chắn, vô-lăng phản hồi chính xác và khả năng cách âm tốt khiến mẫu SUV này trở thành lựa chọn cân bằng giữa sự êm ái và cảm giác lái.

Trong tầm giá 639 triệu đồng, chiếc Mazda CX-8 này không chỉ cạnh tranh trực tiếp với những mẫu SUV cỡ nhỏ như Kia Sorento đời cũ hay Hyundai Tucson mà còn là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai cần một chiếc xe 7 chỗ thực thụ, tiện nghi và có phong cách tinh tế. So với mức giá lăn bánh hơn 1 tỷ đồng của xe mới cùng phiên bản, mức chênh lệch gần 400 triệu đồng là đủ lớn để thuyết phục nhiều người chuyển hướng sang xe đã qua sử dụng.

Với lợi thế về thương hiệu, thiết kế bền dáng và sự tin cậy từ hệ thống Skyactiv, Mazda CX-8 Luxury 2020 vẫn giữ được vị thế tốt trên thị trường xe cũ. Với ngân sách quanh 600 triệu đồng, người mua có thể sở hữu một mẫu SUV 7 chỗ chất lượng, tiện nghi và vẫn mang lại trải nghiệm lái gần như tương đương xe mới.