New Hyundai Accent đời 2024 bán lại giá rẻ bất ngờ

Trên các nền tảng mua bán ô tô cũ, mẫu New Hyundai Accent 1.5 AT Cao cấp đời 2024 đang được rao bán phổ biến với giá dao động từ 525 – 545 triệu đồng, tùy tình trạng xe. Phần lớn các xe này có số ODO từ 9.000 – 28.000 km, vẫn còn khá mới và chưa qua một năm sử dụng.

Trong khi đó, giá niêm yết chính hãng của phiên bản New Hyundai Accent Cao cấp 1.5 AT là 569 triệu đồng, và giá lăn bánh thực tế vào khoảng 629 – 659 triệu đồng tùy địa phương. Như vậy, chủ xe đã chấp nhận mức khấu hao lên tới 100 triệu đồng chỉ sau vài tháng sử dụng – một mức giảm giá đáng kể khiến những chiếc Accent 2024 cũ trở thành lựa chọn hấp dẫn với nhiều khách hàng.

Một chiếc New Hyundai Accent Cao Cấp 1.5 AT 2024 đã qua sử dụng được rao bán lại (Ảnh: Chụp màn hình).

Đặc biệt, phần lớn các xe rao bán đều thuộc bản Cao cấp hoặc Đặc biệt – những phiên bản thường được người dùng cá nhân lựa chọn thay vì sử dụng cho mục đích dịch vụ. Nhờ vậy, chất lượng xe thường được bảo quản tốt, nội thất và ngoại thất ít hao mòn.

Hiện tại, mẫu New Hyundai Accent mới đang được phân phối tại các đại lý không có sự khác biệt về thiết kế hay trang bị so với những chiếc Accent 2024 đang rao bán lại. Do đó người mua xe cũ gần như sẽ có được trải nghiệm tương đương với việc sở hữu một chiếc xe mới, trong khi mức giá lại tiết kiệm hơn đáng kể.

New Hyundai Accent là thế hệ thứ 6 được nâng cấp toàn diện về thiết kế và công nghệ. Ngoại hình nổi bật với dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài toàn chiều ngang đầu xe, cụm đèn pha full LED tích hợp hài hòa với lưới tản nhiệt, thân xe dập nổi sắc sảo, la-zăng 16 inch thiết kế 5 chấu cá tính. Đuôi xe gây ấn tượng với cụm đèn hậu LED hình chữ L ngược và các chi tiết mạ crôm tinh tế.

Khoang nội thất mang đậm phong cách hiện đại, lấy cảm hứng từ mẫu Elantra, với bảng điều khiển hướng về phía người lái. Xe trang bị màn hình giải trí trung tâm 8 inch hỗ trợ kết nối không dây Android Auto/Apple CarPlay, tích hợp camera lùi và bản đồ Việt hóa. Các tiện nghi đáng chú ý gồm: điều hòa tự động, sạc không dây chuẩn Qi, cổng sạc Type-C cho cả hai hàng ghế, cảm biến áp suất lốp, Cruise Control, đèn pha tự động, cốp điện thông minh và khởi động từ xa.

Accent mới sử dụng động cơ xăng Smartstream G 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số vô cấp iVT, dẫn động cầu trước. Hệ thống lái trợ lực điện biến thiên theo tốc độ mang lại cảm giác điều khiển chính xác, mượt mà trong nhiều điều kiện vận hành.

Về an toàn, New Hyundai Accent được trang bị đầy đủ các hệ thống cơ bản như: ABS, BA, EBD, ESC, HAC, TCS, VSM và 6 túi khí. Ngoài ra, xe còn sở hữu gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense, bao gồm: cảnh báo va chạm trước (FCA), cảnh báo điểm mù (BCA), hỗ trợ giữ làn đường (LFA & LKA), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, đèn pha tự động, cảnh báo mở cửa và cảnh báo mất tập trung.