Doanh số Mazda2 bất ngờ vượt Hyundai Accent

Thay vì luôn đứng ở vị trí top 1 hoặc top 2 doanh số như các năm trước đó, sang năm 2025, doanh số Hyundai Accent bất ngờ tụt dốc. Tính từ đầu năm cho tới hết tháng 8 (tháng 9 chưa công bố doanh số) Hyundai Accent chỉ một lần chạm mốc doanh số trên 1000 xe vào tháng 3, trong khi các tháng còn lại chỉ dao động từ 300 - 600 xe/tháng.

Thậm chí, vào tháng 8/2025 vừa qua, doanh số Hyundai Accent giảm sâu chỉ có 322 chiếc bán ra, con số này thậm chí còn thấp hơn cả Mazda 2 (với 399 xe) - đánh dấu lần đầu tiên Mazda2 vượt Accent về mặt doanh số tháng.

Mazda2 vốn là mẫu xe có giá bán hợp lý nhất ở phân khúc sedan B, và nhà THACO thậm chí còn đưa tới mức giá ưu đãi hơn trong năm 2025 này. Từ tháng 5/2025, giá Mazda2 luôn được hãng duy trì mức giá từ 15 - 18 triệu đồng mỗi phiên bản, do đó giá khởi điểm chỉ từ 403 triệu đồng, thấp hơn tới 39 triệu đồng so với Accent bản thấp nhất (439 triệu đồng).

Tuy nhiên, đây có lẽ chỉ là diễn biến tức thời bởi sức hấp dẫn của Hyundai Accent vẫn ấn tượng nhờ các trang bị hiện đại mà xe được tích hợp. Tính cộng dồn doanh số Accent từ đầu năm 2025 tới hết tháng 8 đã đạt 4629 xe, vẫn lớn hơn doanh số cộng dồn của Mazda2 với 3232 xe.

Tính cả tháng 9 chưa công bố doanh số, năm 2025 chỉ còn 4 tháng, tuy nhiên đây là thời điểm mà người dân thường tăng mua xe. Do đó, vẫn khó đoán liệu rằng Accent có thể bứt tốc doanh số dịp cuối năm để trở lại vị trí vốn có trong phân khúc sedan B hay không.