Đây là dàn xế khủng của DJ Ngân 98 từng sở hữu

Siêu xe Maserati MC20 Cielo, Mercedes V250 độ Maybach hay GLE 53 Coupe là những mẫu ôtô hạng sang, siêu xe từng xuất hiện cùng nữ DJ Ngân 98. Thông qua mạng xã hội, khán giả phần nào thấy được Ngân 98 nắm trong tay khối tài sản đáng nể trước khi bị bắt để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (còn gọi là DJ Ngân 98), người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop, để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do mẹ ruột đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do người khác đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính và kinh doanh đều do cô trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

DJ Ngân 98 nổi tiếng trên mạng với những video nhạy cảm, khoe thân, phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội cùng nhiều hành vi khác gây tranh cãi. Nhiều năm gần đây, nữ DJ tập trung kinh doanh qua hình thức livestream và làm DJ. Trên trang cá nhân, Ngân cũng nhiều lần chia sẻ về nhà ở, hình ảnh xấp sổ đỏ hay các siêu xe khiến nhiều người tò mò về khối tài sản mà người đẹp sở hữu.

Gần đây nhất trong năm 2023, Ngân 98 cùng nhạc sĩ Lương Bằng Quang đã đăng tải loạt hình ảnh, video "đập hộp" chiếc Maserati MC20 Cielo tại cảng. Đây là phiên bản mui trần đặc biệt, với số lượng bán ra giới hạn chỉ 60 chiếc toàn cầu.

Mẫu siêu xe màu vàng này sở hữu động cơ V6, dung tích 3.0L tăng áp kép, cho công suất 621 mã lực và mô men xoắn cực đại 730 Nm. Thời điểm vửa mua, nhiều nguồn tin cho biết chiếc xe này đã tiêu tốn của nữ DJ hơn 20 tỷ đồng.

Cũng có thời gian, Ngân 98 và Lương Bằng Quang cũng từng xuất hiện cùng chiếc Kia Carnival màu đen. Dựa theo hình ảnh từng được truyền thông ghi lại, đây là chiếc Carnival đời 2022-2023, bản Signature. Thời điểm đó, xe có giá khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Trước đó vào năm 2021, Ngân 98 sở hữu chiếc Mercedes-Benz GLE 53 Coupe. Đây là chiếc SUV dáng coupe với động cơ I6, dung tích 3.0L tăng áp, cho công suất 435 mã lực và mô men xoắn cực đại 520 Nm. Hiện giá của Mercedes-Benz GLE 53 Coupe khoảng 4,699 tỷ đồng. Tại đại lý, giá bán của xe thấp hơn khá nhiều nhờ các chương trình ưu đãi xả kho, dao động 3,3-4 tỷ đồng.

Tháng 7/2024, cặp đôi tiếp tục tậu thêm chiếc Mercedes-Benz V250 bản độ Maybach. Mẫu MPV siêu sang này được nâng cấp bodykit, làm lại nội thất kiểu "ánh sao". Xe được trang bị khối động cơ I4, cho công suất 211 mã lực và mô men xoắn cực đại 350 Nm.

Hiện không rõ giá sau khi nâng cấp của chiếc xe khoảng bao nhiêu. Mercedes-Benz V250 Luxury tiêu chuẩn đã có giá niêm yết khoảng 3,099 tỷ đồng. Vì vậy nhiều khả năng với gói độ Maybach, khách hàng muốn sở hữu chuyên cơ mặt đất này phải chi thêm vài trăm triệu đến cả tỷ đồng.

Ngân 98 còn thường xuyên check in bên những chiếc xế xịn tiền tỷ hay du lịch đến những địa điểm sang chảnh, đắt đỏ. Cộng đồng mạng phải trầm trồ khi cô tự thưởng cho bản thân chiếc siêu xe Maserati MC20 mui trần có giá khoảng 22 tỷ đồng nhân dịp sinh nhật.