Giá xe Hyundai Accent tháng 8/2025, giảm 50% phí trước bạ

Hyundai Accent lần đầu ra mắt công chúng vào năm 1994. Đến tháng 04/2018, thế hệ thứ 5 của mẫu xe này đã chính thức trình làng tại Việt Nam với sự lột xác ngoạn mục cả về ngoại hình lẫn trang bị. Ngày 01/12/2020, TC Motor giới thiệu tới người tiêu dùng trong nước phiên bản nâng cấp của mẫu xe này.

Ngày 30/5/2024, thế hệ hoàn toàn mới của Hyundai Accent ra mắt tại Việt Nam với kích thước gia tăng cùng nhiều trang bị hiện đại. Xe tiếp tục được lắp ráp trong nước, phân phối với 7 màu sơn ngoại thất là: đen, vàng cát, trắng, xanh dương, bạc, đỏ tươi, ghi vàng.

Doanh số của Hyundai Accent thường xuyên lọt top bán chạy nhất tháng và phân khúc sedan hạng B, đối thủ cạnh tranh có thể kể đến: Toyota Vios, Mazda2, Honda City, Mitsubishi Attrage, Nissan Almera,...

Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh xe Hyundai Accent cập nhật mới nhất tháng 8/2025:

Mẫu xe Giá niêm yết

(triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác Hyundai Accent 1.5 MT 439 513 505 486 Giảm 50% lệ phí trước bạ Hyundai Accent 1.5 AT 489 570 560 541 Hyundai Accent 1.5 Đặc biệt 529 614 604 585 Hyundai Accent 1.5 Cao cấp 569 659 648 629

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm ưu đãi tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông tin chi tiết xe Hyundai Accent 2025

Thông số kỹ thuật/ Phiên bản 1.5 MT 1.5 AT 1.5 AT Cao cấp 1.5 AT Đặc biệt Kích thước - Trọng lượng Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm) 4.535 x 1.765 x 1.485 4.535 x 1.765 x 1.485 4.535 x 1.765 x 1.485 4.535 x 1.765 x 1.485 Chiều dài cơ sở (mm) 2760 2760 2760 2760 Khoảng sáng gầm xe (mm) 165 165 165 165 Dung tích thùng nhiên liệu (L) 45 45 45 45 Lốp, la-zăng 185/65 R15 185/65 R15 185/65 R15 205/55 R16 Số chỗ ngồi 5 5 5 5 Động cơ - Hộp số Động cơ SmartStream G1.5 SmartStream G1.5 SmartStream G1.5 SmartStream G1.5 Loại nhiên liệu Xăng Xăng Xăng Xăng Dung tích xi lanh (cc) 1.497 1.497 1.497 1.497 Công suất cực đại (hp/Nm) 115/6.300 115/6.300 115/6.300 115/6.300 Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) 144/4.500 144/4.500 144/4.500 144/4.500 Hộp số 6MT CVT CVT CVT Dẫn động Cầu trước (FWD) Cầu trước (FWD) Cầu trước (FWD) Cầu trước (FWD) Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) 5,89 5,79 5,76 5,81 Hệ thống treo - phanh Hệ thống treo trước McPherson McPherson McPherson McPherson Hệ thống treo sau Thanh cân bằng Thanh cân bằng Thanh cân bằng Thanh cân bằng Hệ thống phanh trước Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Hệ thống phanh sau Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Ngoại thất Đèn chiếu xa Halogen Halogen LED LED Đèn chiếu gần Halogen Halogen LED LED Đèn ban ngày - - Có Có Đèn pha tự động bật/tắt Có Có Có Có Đèn hậu Halogen Halogen LED LED Đèn sương mù - Có Có Có Nội thất - Tiện nghi Chất liệu bọc ghế Nỉ Nỉ Da Da Thông gió (làm mát) ghế lái - - - Có Thông gió (làm mát) ghế phụ - - - Có Chất liệu bọc vô-lăng Nhựa Nhựa Da Da Điều hòa Chỉnh cơ Chỉnh cơ Tự động Tự động Chìa khoá thông minh Có Có Có Có Khởi động nút bấm Có Có Có Có Cửa gió hàng ghế sau - Có Có Có Màn hình giải trí - Cảm ứng 8 inch Cảm ứng 8 inch Cảm ứng 8 inch Hệ thống loa 4 loa 4 loa 6 loa 6 loa Sạc không dây - - - Có Hàng ghế thứ hai Không gập Không gập Không gập Gập 60:40 Hỗ trợ vận hành Nhiều chế độ lái - - Có Có Lẫy chuyển số trên vô-lăng - - Có Có Trang bị an toàn Kiểm soát hành trình (Cruise Control) - - Có Có Chống bó cứng phanh (ABS) Có Có Có Có Phân phối lực phanh điện tử (EBD) Có Có Có Có Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) Có Có Có Có Cân bằng điện tử (VSC, ESP) Có Có Có Có Hỗ trợ khởi hành ngang dốc Có Có Có Có Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) Có Có Có Có Cảm biến lùi - - Có Có Camera lùi - Có Có Có Hỗ trợ giữ làn - - - Có Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi - - - Có Cảm biến áp suất lốp - - Có Có Cảnh báo tiền va chạm - - - Có Cảnh báo điểm mù - - - Có Thông báo xe trước khởi hành - - - Có Cảnh báo giao thông khi mở cửa - - - Có Hệ thống đèn pha tự động AHB - - - Có Cảnh báo chệch làn đường - - - Có Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix Có Có Có Có Số túi khí 2 2 4 6

Thông tin chi tiết xe Hyundai Accent 2025

Ngoại thất

​​Hyundai Accent thế hệ mới sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.535 x 1.765 x 1.485 (mm), chiều dài cơ sở tăng thêm 70 mm đạt 2.670 mm. Khoảng sáng gầm của xe ở mức 165 mm. Các thông số này giúp Accent trở thành mẫu sedan hạng B rộng bậc nhất phân khúc.

Đầu xe ấn tượng với dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài ngang hết toàn bộ chiều rộng xe. Cụm đèn chiếu sáng full LED được đặt thấp nằm liền mạch với lưới tản nhiệt.

Thân xe Hyundai Accent mới sở hữu nhiều chi tiết dập nổi, tấm hướng gió hạ thấp ở mui xe. Tay nắm cửa mạ crom, gương chiếu hậu gập, chỉnh điện có chức năng sấy kính và tích hợp đèn báo rẽ. Bộ la-zăng 16 inch 5 chấu lớn tạo hình độc đáo.

Đuôi xe nổi bật với đèn hậu LED hình chữ L ngược, mảnh, vắt ngang, kết hợp bộ khuếch tán gió. Cản sau cũng được làm mới tích hợp ống xả giả mạ crom sáng bóng, bên trong có dải đèn phản quang, nhấn mạnh vẻ đẹp thể thao cho Hyundai Accent mới.

Nội thất

Tổng thể khoang cabin Hyundai Accent All New mang phong cách tương tự như người anh em Elantra với thiết kế liền khối, hướng tới người lái với bảng điều khiển trực quan, dễ sử dụng, kết hợp không gian rộng rãi cùng chất liệu chế tạo và trang bị công nghệ cao cấp.

Khu vực điều khiển trung tâm được bố trí theo chiều ngang, hợp lý và dễ sử dụng. Màn hình cảm ứng 8 inches tích hợp camera lùi. Màn hình này hỗ trợ bản đồ độc quyền được phát triển riêng cho thị trường Việt Nam, tích hợp Android Auto/Apple Carplay không dây cùng với 6 loa chất lượng cao trên bản Cao cấp và Đặc biệt.

Các tiện nghi khác trên All New Hyundai Accent có thể kể đến: như điều hòa tự động, cổng sạc Type-C cho hàng ghế trước - sau, sạc không dây chuẩn Qi, đèn pha tự động, cảm biến áp suất lốp, điều khiển hành trình Cruise Control, cốp sau điều khiển thông minh, khởi động từ xa,...

Động cơ

Hyundai Accent thế hệ thứ 6 được trang bị động cơ xăng Smartstream G 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Tùy chọn số sàn 6 MT hoặc vô cấp iVT phát triển từ CVT. Dẫn động cầu trước. Hệ thống lái trợ lực điện với bánh răng và tỷ số truyền biến thiên theo tốc độ.

An toàn

Hyundai Accent 2025 sở hữu đầy đủ những công nghệ an toàn tiêu chuẩn như: chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống quản lý thân xe VSM cùng hệ thống an toàn 6 túi khí.

Bên cạnh đó là gói an toàn SmartSense bao gồm những tính năng như cảnh báo và phòng tránh va chạm trước FCA; cảnh báo và phòng ngừa va chạm điểm mù BCA; cảnh báo và hỗ trợ giữ làn LFA & LKA; cảnh báo xe phía trước khởi hành; cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau; đèn tự động thông minh AHB; cảnh báo mở cửa; cảnh báo người lái mất tập trung.

Đánh giá xe Hyundai Accent 2025

Ưu điểm:

+ Thiết kế đẹp, năng động và bền dáng

+ Nội thất rộng rãi, trang bị nhiều tiện ích hiện đại

+ Động cơ mới 1.5L mạnh hơn đời cũ

+ Giá bán cạnh tranh so với các đối thủ.