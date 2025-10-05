Tài chính dưới 650 triệu có nên sở hữu xe Hyundai Accent bản cao cấp nhất

Ngày 30/5/2024, Hyundai vừa giới thiệu phiên bản mới của dòng xe Accent tại thị trường Việt Nam. Đây là model nâng cấp toàn diện và so với phiên bản tiền nhiệm, Accent có những nâng cấp ở thiết kế nội/ngoại thất và trang bị.

Thiết kế tổng thể Hyundai Accent 2024 áp dụng triết lý Sensuous Sportiness – Thể thao gợi cảm tương tự đàn anh Hyundai Elantra thế hệ 7. Điều này tạo nên phong cách fastback với cột C vuốt dài và liền mạch với nắp cốp hành lý, mang lại hiệu quả khí động học cao.

Hyundai Accent 2024 dài hơn 95mm, rộng hơn 36mm, cao hơn 15mm so với thế hệ trước. Cụ thể, xe sở hữu kích cỡ Dài x Rộng x Cao lần lượt 4.535 x 1.765 x 1.485(mm). Chiều dài cơ sở 2.670mm, và tăng thêm 70mm so với phiên bản cũ. Khoảng sáng gầm của xe ở mức 165mm. Trên thực tế, Hyundai Accent mới có chiều dài nhỉnh hơn 115mm, chiều rộng tăng 36mm và chiều cao tăng 15mm.

All New Accent được áp dụng triết lý thiết kế "Sensuous Sportiness" đương đại của Hyundai. Thiết kế này giúp Accent thể thao, năng động hơn thế hệ cũ, mang nhiều đường nét tương tự mẫu xe đàn anh Elantra. Tổng thể xe mang phong cách fastback với phần cột C được vuốt kéo dài với nắp cốp.

Dải đèn LED định vị ban ngày được kéo dài ngang hết toàn bộ chiều rộng xe. Cụm đèn chiếu sáng full LED được đặt thấp nằm liền mạch với lưới tản nhiệt. Lưới tản nhiệt của xe cũng được thiết kế mở rộng, tăng diện tích lấy gió đồng thời giúp tạo nên vẻ bề thế, ấn tượng hơn cho Accent.

Trong khi đó, phần đuôi được thay đổi hoàn toàn so với đời trước. Đèn hậu vẫn mang thiết kế mới và cản sau được sơn hai màu tương phản tạo điểm nhấn cho đuôi xe. Nếu phiên bản cũ sở hữu ngoại hình trung tính và cân đối, thì thế hệ mới của mẫu xe này lại mang đường nét trẻ trung và năng động hơn.

Khu vực điều khiển trung tâm được bố trí theo chiều ngang, màn hình cảm ứng 8 inches tích hợp camera lùi. Màn hình này hỗ trợ bản đồ độc quyền được phát triển riêng cho thị trường Việt Nam, tích hợp Android Auto/Apple Carplay không dây cùng với 6 loa chất lượng cao.

Màn hình thông tin của xe là loại kĩ thuật số giống với Accent thế hệ hiện tại, có thể thay đổi chủ đề theo chế độ lái. Vô lăng All New Accent bọc da cao cấp và tích hợp rất nhiều chức năng điều khiển rảnh tay, trên vô lăng tích hợp hệ thống điều khiển hành trình giúp tài xế nhàn chân hơn khi di chuyển trên đường cao tốc.

Xe cũng được trang bị lẫy chuyển số sau vô lăng giúp việc vận hành xe trở nên thú vị, cũng như giúp tài xế chủ động hơn trong một số tình huống vượt xe hoặc đi đường đèo dốc. Ghế xe được bọc da, tích hợp quạt làm mát lưng ghế, được thiết kế ứng dụng vật liệu mới đảm bảo trọng lượng nhẹ nhưng vẫn chắc chắn, bền bỉ, hàng ghế sau có thể gập 60:40 giúp gia tăng không gian chứa đồ.

Các tiện nghi khác trên All New Accent có thể nhắc tới: như điều hòa tự động, cổng sạc Type-C cho hàng ghế trước - sau, sạc không dây chuẩn Qi, đèn pha tự động, cảm biến áp suất lốp, điều khiển hành trình Cruise Control, cốp sau điều khiển thông minh, khởi động từ xa,...

Ở phiên bản hiện tại xe được trang bị màn hình hiển thị sắc nét. Còn ở phiên bản trước được trang bị bảng đồng hồ đo dạng kỹ thuật số hoàn toàn. Hyundai Accent mới còn có điều hòa tự động, bản cao cấp có cửa sổ trời, cửa điều hòa cho hàng ghế sau, ngăn chứa đồ tích hợp làm mát, đèn pha tự động, gạt mưa tự động, gương chiếu hậu chống chói, cốp sau điều khiển điện.

Hyundai Accent mới trang bị động cơ xăng Smartstream G, dung tích 1.5L mới, cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Xe có 2 lựa chọn hộp số: hộp số iVT (hộp số vô cấp biến thiên thông minh) do Hyundai phát triển.

Tiếp theo là hộp số vô cấp iVT được cải tiến từ hộp số vô cấp CVT thông thường sẽ giúp khắc phục được các nhược điểm của CVT (phản hồi chậm, tiếng ồn, trượt của đai sắt) và vẫn duy trì được những đặc tính ưu việt của CVT (độ mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu, linh hoạt trong phố). Lựa chọn thứ hai là hộp số sàn 6 cấp cho khả năng chuyển số nhẹ nhàng cùng tiết kiệm nhiên liệu tối đa, đem đến sự thú vị cho người lái.

Hệ thống treo trước sử dụng loại MacPherson, treo sau thanh cân bằng. Accent sử dụng hệ thống phanh đĩa cả trước và sau đảm bảo cân bằng hiệu năng phanh và giá thành bảo dưỡng sửa chữa. All New Accent được trang bị đầy đủ những công nghệ an toàn tiêu chuẩn: chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống quản lí thân xe VSM cùng hệ thống an toàn 6 túi khí.

Bên cạnh đó, hệ thống an toàn thông SmartSense của Hyundai Motor cũng được trang bị trên All New Accent. Hệ thống này trên Accent được trang bị camera trước và chip xử lí chuyên dụng để nhận biết tình hình giao thông, đưa ra sự hỗ trợ kịp thời cho người lái đảm bảo an toàn. Gói an toàn SmartSense trên All New Accent bao gồm:

Accent thế hệ thứ 6 là sự thay đổi toàn diện từ thiết kế, kích thước nội ngoại thất, trang bị tiện nghi, hệ thống an toàn, động cơ - hộp số,… hứa hẹn sẽ lại là một mẫu xe bán chạy tại Việt Nam. Accent thế hệ hoàn toàn mới được phân phối với 4 phiên bản khác nhau và 7 lựa chọn màu sắc. Xe được bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước.

Với những thay đổi về ngoại hình và trang bị, cũng như giá bán không đổi, Hyundai Accent mới được kỳ vọng sẽ giàu tính cạnh tranh hơn trong phân khúc sedan hạng B. Sau 5 tháng đầu năm 2024, Accent hiện là mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai, với 4.020 chiếc được bán ra. Mẫu xe này cũng thường xuyên nằm trong top xe ăn khách nhất các tháng.

Hyundai Accent mới được phân phối 4 phiên bản là 1.5 MT tiêu chuẩn, 1.5 AT, 1.5 AT Đặc biệt và 1.5 AT Cao cấp. Xe 2021 tiếp tục là mẫu xe hạng B có giá bán dễ tiếp cận khi so sánh với Toyota Vios, Honda City hay Mazda. Trong tháng 10/2025, một số đại lý giảm giá mẫu xe Accent lên tới 31 triệu đồng và còn giảm thêm tùy vào đại lý.

Phiên bản và giá bán chính thức của Hyundai Accent mới tại Việt Nam:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Accent 1.5 MT 439 Accent 1.5 AT 489 Accent 1.5 AT Đặc biệt 529 Accent 1.5 AT Cao cấp 569