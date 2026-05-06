Xế nổ Honda CB500 Super Four tái xuất, đậm chất cổ điển đẹp hớp hồn

Honda CB400 Super Four là một mẫu xe huyền thoại trong phân khúc xe chồm lỡ (naked bike), động cơ 4 xi-lanh, vẫn được nhiều người đam mê mô tô nhớ đến. Sau khi ngừng sản xuất vào năm 2022, Honda CB500 Super Four 2026 mới được tung ra đang tạo nên sự chú ý đáng kể với tư cách là người kế nhiệm, dù có dung tích lớn hơn và thiết kế hiện đại hơn rõ rệt.

Ngoại hình ấn phẩm mới vẫn tuân theo truyền thống Super Four với bình xăng cổ điển, tỷ lệ cân đối và đường nét đơn giản nhưng thể thao, giữ được bản chất dòng CB nguyên bản đồng thời hướng tới cảm giác hiện đại hơn.

Điểm đáng mong đợi nhất là động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng DOHC 4 van, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 502cc mới, được đồn đoán đạt khoảng 71,8 mã lực. Với khối động cơ này cho thấy xe không chỉ “hồi sinh tên gọi” mà còn được định vị là naked bike tầm trung nghiêm túc hơn với hiệu suất và đặc tính lái vượt trội.

Trên xe còn được trang bị các công nghệ hiện đại như Ride-by-Wire, nhiều chế độ lái và ly hợp điện tử E-Clutch cũng được nhắc tới, giúp sang số dễ dàng hơn, giảm mệt mỏi khi chạy phố và đưa tổng thể từ phong cách cổ điển sang hiện đại. Về cấu trúc, xe được cho là dùng khung kim cương, phuộc USD phía trước, giảm xóc đơn (monoshock phía sau).

Trên trang bị đèn LED và màn hình TFT màu, thể hiện sự kết hợp giữa cổ điển và phần cứng hiện đại. Trọng lượng dự kiến khoảng 188 kg, nhẹ hơn mức 201 kg của CB400 trước đây. Các trang bị và thiết kế cho thấy xe không chỉ hướng đến vẻ hoài cổ mà còn cải thiện độ linh hoạt và trải nghiệm lái.

Nhiều khả năng Honda CB500 Super Four mới sẽ đổ bộ về thị trường Đông Nam Á, có tin đồn xe có thể ra mắt tại Thái Lan, phù hợp với người nâng cấp từ 300cc lên 500cc và fan Super Four đời đầu. Nhìn chung, Honda CB500 Super Four 2026 là cái tên khơi dậy mạnh mẽ đam mê mô tô 4 xi-lanh, không chỉ là sự hồi sinh mà còn là bước tiến đưa huyền thoại Super Four vào kỷ nguyên mới với động cơ lớn hơn, công nghệ cao hơn và trang bị toàn diện hơn.