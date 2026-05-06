Honda Giorno 2026 ra mắt: Xe ga giá tương đương Vision, siêu tiết kiệm xăng

Giorno mẫu tay ga được ưa chuộng, hướng đến nhóm khách hàng đô thị với nhu cầu di chuyển linh hoạt và đề cao tính thẩm mỹ. Ở phiên bản mới, mẫu xe vẫn giữ thiết kế đặc trưng nhỏ gọn, với các đường nét mềm mại, tạo hình thân thiện và dễ tiếp cận, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.

Không chỉ tập trung vào yếu tố ngoại hình, Giorno 2026 còn được chú trọng về tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hàng ngày. Xe sở hữu cốp chứa đồ dưới yên dung tích khoảng 20 lít, đủ đáp ứng nhu cầu mang theo các vật dụng cá nhân. Bên cạnh đó là hộc chứa đồ phía trước và ngăn có nắp đậy tích hợp cổng sạc, cho phép người dùng sạc điện thoại hoặc thiết bị di động khi cần thiết.

Về vận hành, xe được trang bị động cơ eSP xi-lanh đơn, 4 thì, OHC, làm mát bằng dung dịch, dung tích 49cc. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 4,5 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 4,1 Nm tại 6.000 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT. Ngoài ra, hệ thống Idling Stop cũng được tích hợp tiêu chuẩn, góp phần tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu khi di chuyển trong điều kiện giao thông đô thị. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe rơi vào 1,25 L/100km.

Giorno 2026 có chiều dài, rộng, cao lần lượt 1.650 x 670 x 1.035 mm, chiều dài cơ sở 1.180 mm và chiều cao yên ở mức 720 mm. Trọng lượng chỉ 81 kg giúp xe dễ điều khiển, đặc biệt phù hợp với người mới sử dụng hoặc người có thể trạng nhỏ. Bình nhiên liệu dung tích 4,5 lít đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Ở phiên bản 2026, Honda cung cấp 5 tùy chọn màu sắc gồm Virgin Beige, Pearl Deep Mud Gray, Matte Armored Green Metallic, Puko Blue và Summer Pink. Bên cạnh đó, phiên bản đặc biệt Kumamon vẫn được duy trì với màu sơn đen Graphite Black cùng các chi tiết trang trí riêng, tạo điểm nhấn khác biệt so với bản tiêu chuẩn.

Tại thị trường Nhật Bản, Honda Giorno 2026 có giá bán khởi điểm 209.000 yên - khoảng 34,9 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.