Haval H6 được giảm giá hơn 400 triệu đồng tại đại lý

Ra mắt thị trường Việt Nam từ năm 2023 với giá niêm yết lên tới 1,096 tỷ đồng, mẫu SUV cỡ C này sau gần 3 năm hiện đã giảm sâu tại đại lý, xuống còn dưới 700 triệu đồng. Cụ thể, một đại lý ở khu vực Hà Nội hiện rao bán Haval H6 với giá chỉ 680 triệu đồng. Trong khi đó, đại lý khác đưa ra giá bán khoảng 740 triệu đồng cho mẫu SUV cỡ C này.

So với giá niêm yết ban đầu, xe đã “bốc hơi” tới hơn 400 triệu đồng. Với mức giá thực tế này, Haval H6 thậm chí tiệm cận nhóm SUV cỡ B như Honda HR-V, Hyundai Creta hay Kia Seltos. Tuy nhiên, cần lưu ý mức giá ưu đãi chủ yếu áp dụng cho xe sản xuất năm 2023 (VIN 2023).

Trên thực tế, giá niêm yết của mẫu xe này đã liên tục được điều chỉnh kể từ khi ra mắt. Đầu năm 2024, xe giảm xuống còn 986 triệu đồng nhằm kích cầu, trước khi tiếp tục hạ về 840 triệu đồng vào giữa năm 2025. Việc giảm giá sâu được cho là xuất phát từ định vị ban đầu khá cao, trong khi thương hiệu còn mới và tâm lý e dè xe Trung Quốc vẫn hiện hữu.

Tại Việt Nam, Haval H6 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và chỉ phân phối bản cao cấp. Xe sử dụng hệ truyền động hybrid với động cơ xăng 1.5L tăng áp kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 240 mã lực và mô-men xoắn 530 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố khoảng 5,5 lít/100 km, đi kèm 4 chế độ lái.

Bên cạnh lợi thế tiết kiệm nhiên liệu, mẫu SUV này còn sở hữu danh sách trang bị khá dày, từ hệ thống đèn LED, mâm 19 inch, HUD, màn hình trung tâm 12,3 inch đến cửa sổ trời toàn cảnh. Gói an toàn cũng nổi bật với nhiều tính năng hỗ trợ lái nâng cao, tiệm cận các đối thủ như Honda CR-V.

Hiện tại, dù đã có phiên bản nâng cấp tại một số thị trường như Trung Quốc hay Thái Lan, nhưng chưa có thông tin về thời điểm Haval H6 bản mới được đưa về Việt Nam.

