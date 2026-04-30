Honda City 2026 chốt lịch ra mắt, làm mới ngoại hình và thêm trang bị

Honda City nhiều khả năng sẽ ra mắt bản facelift vào ngày 22/5 tại thị trường Ấn Độ, đánh dấu lần nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ hiện tại. Đây không phải một cuộc thay đổi toàn diện mà chủ yếu là chỉnh sửa thiết kế và bổ sung trang bị, trong khi nền tảng khung gầm và hệ truyền động gần như được giữ nguyên.

Ở diện mạo bên ngoài, Honda City mới dự kiến được tinh chỉnh phần đầu xe với lưới tản nhiệt thiết kế lại, cản trước mang phong cách thể thao hơn và cụm đèn chiếu sáng hiện đại hơn. Một số chi tiết được cho là lấy cảm hứng từ Honda Civic, giúp tổng thể xe trẻ hóa nhẹ mà không phá vỡ nhận diện quen thuộc. Phần thân xe thay đổi chủ yếu nằm ở bộ mâm thiết kế mới, trong khi đuôi xe chỉ được làm lại nhẹ ở cản sau.

Bên trong khoang cabin, bố cục tổng thể tiếp tục được giữ nguyên. Dù vậy, Honda có thể cải thiện vật liệu hoàn thiện và bổ sung một số tiện ích để tăng sức cạnh tranh. Tùy từng thị trường, các trang bị như camera 360 độ hoặc ghế làm mát có thể xuất hiện, trong khi những công nghệ quen thuộc như màn hình giải trí 8 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây và cụm đồng hồ kỹ thuật số vẫn được duy trì. Gói an toàn Honda City với Honda Sensing tiếp tục là điểm nhấn, bao gồm các tính năng hỗ trợ lái bán tự động quen thuộc.

Nhiều khả năng xe vẫn sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, kết hợp hộp số sàn hoặc CVT tùy phiên bản. Tại một số thị trường như Ấn Độ, bản hybrid e:HEV vẫn được duy trì nhằm tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu, cho thấy hướng đi điện hóa từng bước của Honda trong phân khúc sedan cỡ B.

Việc chỉ nâng cấp nhẹ cho thấy Honda đang kéo dài vòng đời sản phẩm trước khi chuyển sang thế hệ hoàn toàn mới trong vài năm tới. Trong bối cảnh phân khúc sedan hạng B ngày càng cạnh tranh, Toyota Vios, Hyundai Accent, Volkswagen Virtus và Mazda2 vẫn là những cái tên gây áp lực lớn, khiến bản facelift của City trở thành bước đi cần thiết để giữ vị thế.

Nếu về Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Honda City facelift được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì vai trò một trong những mẫu sedan chủ lực của Honda, đặc biệt khi doanh số hiện tại vẫn đang giúp xe giữ nhóm dẫn đầu phân khúc.