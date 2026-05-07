Honda NS150ES 2026 ra mắt: “Kẻ lạ mặt” gây chú ý với loạt trang bị đỉnh kèm giá hợp lý

Đây là mẫu xe tay ga mới được Honda bán ra tại thị trường Trung Quốc. Mẫu xe mang đậm phong cách maxi-scooter, hướng tới nhu cầu di chuyển linh hoạt hàng ngày trên đường phố, đồng thời thuận tiện cho những chuyến dạo chơi ngắn cuối tuần.

So với dòng PCX thì NS150ES 2026 mang dáng vẻ bề thế hơn với những đường nét góc cạnh thể thao. Phần đầu xe nổi bật với kính chắn gió cao, cụm tay lái đi kèm dàn ốp quây, trong khi thân xe có tỷ lệ đầy đặn, tạo cảm giác chắc chắn. Dù vậy, khu vực để chân vẫn được giữ dạng sàn phẳng nhằm tối ưu tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Xe cũng được trang bị hệ thống chiếu sáng FullLED trên toàn xe, cùng cụm đồng hồ LCD kỹ thuật số hiển thị đầy đủ các thông số xe. Ở những phiên bản cao cấp, hãng xe Nhật còn bổ sung loạt trang bị hiện đại như camera hành trình, thùng chứa đồ phía sau và khả năng kết nối với smartphone.

NS150ES 2026 sử dụng động cơ xi-lanh đơn SH-EP dung tích 149 cc, cho công suất tối đa 15,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT. Với trọng lượng khoảng 141 kg, mẫu xe có phần nặng hơn một số đối thủ cùng phân khúc, nhưng đổi lại là sự ổn định và cảm giác đầm chắc khi vận hành. Chiều cao yên ở mức 755 mm cũng được đánh giá phù hợp với thể trạng người dùng tại châu Á.

Tại thị trường Trung Quốc, Honda NS150ES 2026 có giá bán khởi điểm từ 13.380 nhân dân tệ (khoảng 51,5 triệu đồng) và cao nhất 16.280 nhân dân tệ (khoảng 63 triệu đồng).