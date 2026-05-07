Nóng: Toyota sắp sản xuất xe máy chạy pin nhiên liệu hydro, cạnh tranh xe điện?

Thông tin được chuyên trang xe Rushlane của Ấn Độ mới đây tiết lộ Toyota đã nộp đơn đăng ký bằng sáng chế cho một mẫu xe tay ga chạy bằng hydro, đây là sản phẩm hợp tác giữa hãng và Suzuki. Mẫu xe mới được phát triển dựa trên nền tảng Suzuki Burgman. Đây là một trong những bước đi mới của hãng trong việc mở rộng ứng dụng công nghệ hydro sang phân khúc xe hai bánh, trước đó hãng cũng đã giới thiệu Toyota Mirai - mẫu ô tô chạy bằng pin nhiên liệu hydro.

Một trong những chi tiết quan trọng của thiết kế là bình chứa hydro có thể tháo rời, được bố trí ở khu vực sàn để chân. Cách bố trí này giúp người dùng dễ dàng thay thế bình nhiên liệu tương tự như việc thay pin trên xe máy điện. Giải pháp này được đánh giá là giúp đơn giản hóa quá trình tiếp nhiên liệu, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào hệ thống trạm nạp hydro vốn còn hạn chế.

Bằng sáng chế cũng mô tả hai cơ chế khác nhau để tháo lắp bình chứa, bao gồm cơ cấu dạng bản lề cho phép kéo cụm bình sang một bên và cơ cấu liên kết dạng cắt kéo giúp đưa bình ra ngoài một cách linh hoạt hơn. Những phương án này đang trong giai đoạn nghiên cứu nhằm tối ưu tính an toàn, độ bền và sự tiện lợi trong quá trình sử dụng thực tế.

Toyota cho biết việc sử dụng bình hydro đóng sẵn không chỉ mang tính tiện lợi mà còn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của hệ thống pin nhiên liệu, vốn đòi hỏi nguồn hydro có độ tinh khiết cao. Điều này giúp hạn chế nguy cơ nhiễm tạp chất trong quá trình vận chuyển và nạp nhiên liệu, từ đó đảm bảo hiệu suất vận hành ổn định.

Về mặt môi trường, công nghệ pin nhiên liệu hydro được đánh giá là có tiềm năng phát thải bằng không trong điều kiện hydro được sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời hoặc điện gió. Sản phẩm phụ duy nhất của quá trình vận hành là nước. Điều này tạo ra lợi thế đáng kể so với động cơ đốt trong chạy hydro, vốn vẫn có thể phát sinh khí thải như oxit nitơ.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng xe hai bánh chạy hydro vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu và chưa thể thương mại hóa trong ngắn hạn. Chi phí sản xuất cao, hạ tầng tiếp nhiên liệu hạn chế và yêu cầu kỹ thuật phức tạp là những rào cản lớn. Tuy nhiên, với việc Toyota tiếp tục đầu tư nghiên cứu, cùng sự quan tâm từ các hãng xe như Suzuki, TVS Motor hay Bajaj Auto, công nghệ này được kỳ vọng sẽ mở ra một hướng đi mới cho phương tiện giao thông cá nhân trong tương lai.