Honda Civic e:HEV RS có hệ thống giả lập chuyển số S+ Shift mới

Honda vừa đưa hệ thống giả lập chuyển số S+ Shift của coupe GT thể thao Prelude lên Civic e:HEV RS, tăng sự phấn khích cho người lái. Tại Nhật Bản, Honda vừa cho ra mắt phiên bản Civic e:HEV RS mới, kết hợp phong cách thể thao của bản RS với hệ thống hybrid. Do không có tuỳ chọn hộp số sàn, nên Honda đã đưa hệ thống chuyển số mô phỏng từ mẫu Prelude xuống Civic e:HEV RS mới.

Civic e:HEV RS mới được Honda giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Tokyo vào đầu năm, nhưng có lớp nguỵ trang bên ngoài. Tổng thể xe vẫn có nhiều điểm đặc trưng của dòng RS như cản trước, huy hiệu mà đỏ, đèn pha màu khói cùng các trang trí sơn màu đen.

Honda S+ Shift” từng được giới thiệu trên mẫu xe thể thao Prelude.

Bộ mâm kích thước 18 inch được lấy từ bản e:HEV sơn đen mờ Berlina Black. Honda cung cấp sẵn gói tuỳ chọn phụ kiện để tăng chất thể thao cho xe như cánh gió đuôi vịt, cánh gió sau, phần ốp cản xe được làm dài hơn.

Xe được trang bị bộ mâm kích thước 18 inch được lấy từ bản e:HEV sơn đen mờ Berlina Black.

Nội thất màu tối có điểm nhấn màu đỏ và đường chỉ khâu trên ghế da và vô lăng. Điểm đặc biệt trên Civic e:HEV RS mới là cần số truyền thống được thay thế bằng nút bấm trên bảng điều khiển trung tâm, lẫy số phía sau vô lăng được giữ nguyên

Hệ thống giả lập chuyển số S+ Shift của coupe GT thể thao Prelude lên Civic e:HEV RS.

Để tăng cảm xúc lái thể thao, người lái kích hoạt công nghệ “Honda S+ Shift” từng được giới thiệu trên Prelude. Hệ thống sẽ mô phỏng cảm giác của hộp số tự động ly hợp kép bằng cách điều chỉnh phân bổ mô-men xoắn, vòng tua máy và âm thanh động cơ.

Civic e:HEV RS mới là cần số truyền thống được thay thế bằng nút bấm trên bảng điều khiển trung tâm.

Lúc này lẫy chuyển số phía sau vô lăng hoạt động như cần số sàn. Khi hệ thống tắt, lẫy số sẽ điều khiển mức độ phanh tái tạo năng lượng. Bên dưới nắp ca-pô là hệ thống truyền động hybrid tự sạc e:HEV kết hợp động cơ xăng, dung tích 2.0L hút khí tự nhiên với hai mô-tơ điện, cho công suất 181 mã lực.

Honda Civic trang bị động cơ xăng, dung tích 2.0L hút khí tự nhiên và hai mô-tơ điện.

Phiên bản RS có thêm lò xo cứng hơn, giảm xóc được tinh chỉnh lại, hệ thống lái nhanh nhạy hơn, mang đến trải nghiệm lái cảm xúc hơn. Honda Civic e:HEV RS mới có giá 4.660.000 yên quy đổi khoảng 769,7 triệu đồng, đối với thị trường Nhật đây là phiên bản đắt nhất trong dải sản phẩm, chỉ đứng sau Type R.

Ở phiên bản RS hybrid đắt hơn 261.100 yên khoảng 43,1 triệu đồng so với bản RS không điện hóa với hộp số sàn.