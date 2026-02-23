Honda CR-V có gì sánh cạnh với KIA Sportage?

Honda CR-V 2026 hiện có 4 phiên bản (CR-V G, CR-V L, CR-V AWD, CR-V e: HEV RS) với giá niêm yết dao động từ 1,029-1,259 tỷ đồng.

Trong khi đó, KIA Sportage đa dạng các phiên bản hơn, với 6 bản tùy chọn, giá niêm yết cũng mềm hơn, dao động từ 819 triệu đồng tới 1,009 tỷ đồng. Đi vào các chi tiết, cả hai dòng SUV này đều có những điểm cạnh tranh rất mạnh với nhau, thể hiện rõ ưu thế của từng dòng xe.

Về ngoại thất

Honda CR-V 2026 theo đuổi phong cách thanh lịch, sang trọng tương tự Honda HR-V, trong khi Kia Sportage 2026 mang tinh thần trẻ trung, cá tính theo ngôn ngữ Opposites United. CR-V có kích thước 4.691 x 1.866 x 1.681/1.691 mm, trục cơ sở 2.701 mm, tạo dáng vẻ bề thế và thực dụng cho gia đình. Sportage ngắn hơn đôi chút nhưng có trục cơ sở 2.755 mm, nhỉnh hơn về tiềm năng không gian nội thất. Đầu xe CR-V nổi bật với lưới tản nhiệt lục giác, đèn LED thích ứng và cản trước tổ ong cứng cáp.

Ngược lại, Sportage gây ấn tượng bằng lưới “mũi hổ” mở rộng, LED toàn phần và dải đèn ban ngày ôm trọn cụm pha. Thân xe CR-V có các đường gân khỏe khoắn, mâm 18 inch và cửa mở 90 độ tiện dụng. Sportage sở hữu thân xe bầu bĩnh, trụ sơn đen tạo hiệu ứng mui nổi và mâm 19 inch hai tông màu tiêu chuẩn. Phía sau, CR-V giữ thiết kế gọn gàng với đèn hậu LED và ống xả hình thang; bản e:HEV RS có thêm chi tiết nhận diện thể thao.

Sportage lại nổi bật với đèn hậu vuốt sắc nối bằng đường gân và bộ khuếch lưu gió trung tâm, tăng vẻ khác biệt. Tổng thể, CR-V phù hợp khách hàng chuộng SUV gia đình chuẩn mực, còn Sportage hấp dẫn người thích thiết kế táo bạo.

Về nội thất

Cả hai dòng SUV CR-V và Sportage đều nâng cấp mạnh về công nghệ nhưng theo hai hướng riêng. CR-V tập trung vào sự rộng rãi và đa dụng với cấu hình 5 hoặc 7 chỗ linh hoạt. Ghế trước chỉnh điện, ghế lái nhớ vị trí; hàng ghế sau gập linh hoạt và có cửa gió riêng.

Xe trang bị màn hình sau vô-lăng 7–10,2 inch và màn hình trung tâm 7–9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Dàn âm thanh Bose 12 loa, HUD, cửa sổ trời toàn cảnh và sạc không dây tăng tính tiện nghi cao cấp. Trong khi đó, Sportage nổi bật với màn hình đôi cong tràn viền hiện đại bậc nhất trong dải sản phẩm KIA. Xe có điều hòa cảm ứng, núm xoay điện tử tích hợp sưởi/thông gió ghế và vô-lăng D-Cut thể thao.

Không gian rộng rãi nhờ trục cơ sở lớn, tương đương Hyundai Tucson 2023. Màn hình 12,3 inch cùng âm thanh Harman Kardon và loạt tiện nghi cao cấp giúp Sportage chiếm ưu thế về trải nghiệm công nghệ và cảm giác tương lai.

Về động cơ và trang bị an toàn

Ở khía cạnh động cơ, Honda CR-V 2026 có sự khác biệt với Kia Sportage 2026 khi có thêm tùy chọn động cơ lai, bên cạnh bản máy xăng. Cụ thể, Honda CR-V bản máy xăng 1.5L tăng áp 140 mã lực, 240 Nm đi kèm hộp số CVT, có tùy chọn FWD hoặc AWD. Bản hybrid 2.0 i-MMD mạnh 204 mã lực, 350 Nm, dùng hộp số e-CVT và dẫn động cầu trước, nổi bật ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu và vận hành mượt mà.

Trong khi đó, Sportage không có bản động cơ hybrid, nhưng lại đa dạng hơn với ba lựa chọn gồm xăng 2.0L 154 mã lực, xăng tăng áp 1.6L 178 mã lực và dầu 2.0L 183 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp, ly hợp kép 7 cấp hoặc tự động 8 cấp. Đáng chú ý, máy dầu Sportage đạt mô-men xoắn tới 416 Nm, vượt trội về sức kéo.

Về an toàn, CR-V trang bị gói Honda Sensing với loạt tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lệch làn, đèn pha thích ứng và camera 360 độ. Xe còn có LaneWatch, hỗ trợ đổ đèo và cảnh báo buồn ngủ. Sportage cũng không kém cạnh khi sở hữu camera 360 độ, ga hành trình thích ứng và cảnh báo điểm mù hiển thị hình ảnh. Hệ thống hỗ trợ tránh va chạm, giữ làn và phanh chủ động giúp tăng tính an toàn chủ động.

Nhìn chung, nếu CR-V mạnh ở công nghệ hybrid và gói an toàn đồng bộ, thì Sportage chiếm ưu thế về sự đa dạng động cơ và mô-men xoắn cao.