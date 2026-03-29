Nên chọn Honda CR-V G hay Mazda CX-8 Premium?

Đều là xe thuộc thương hiệu Nhật uy tín hàng đầu trên thị trường, với mức chênh giá chỉ 10 triệu đồng, CR-V G (1,029 tỷ đồng) và Mazda CX-8 Premium (1,019 tỷ đồng) đều có những ưu thế riêng đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng, vậy đâu mới là lựa chọn tốt hơn?

Thiết kế và nội thất

Về thiết kế ngoại thất, Honda CR-V G mang phong cách lịch lãm, trung tính và dễ tiếp cận với số đông người dùng. Những đường nét thân xe mềm mại, không quá cầu kỳ giúp CR-V phù hợp với nhiều đối tượng, từ khách hàng gia đình đến doanh nhân trẻ. Ngược lại, Mazda CX-8 Premium thể hiện rõ triết lý KODO đặc trưng với ngôn ngữ thiết kế thể thao, hiện đại. Thân xe dài, dáng vẻ bề thế cùng các chi tiết mạ chrome tinh tế mang lại cảm giác cao cấp hơn.

Sự khác biệt trở nên rõ ràng hơn khi bước vào khoang nội thất. Mazda CX-8 Premium chiếm ưu thế về không gian nhờ trục cơ sở (2930mm so với 2701 của CR-V G) và cấu hình 7 chỗ thực thụ. Hàng ghế thứ ba rộng rãi, dễ sử dụng hơn so với CR-V, đặc biệt phù hợp cho gia đình đông người hoặc thường xuyên di chuyển xa. Không chỉ rộng, CX-8 còn mang đến cảm giác sang trọng với chất liệu da cao cấp, cách hoàn thiện tỉ mỉ và khả năng cách âm tốt hơn. Đây là điểm cộng lớn khi di chuyển trên cao tốc hoặc trong những hành trình dài.

Trong khi đó, nội thất Honda CR-V G vẫn giữ được sự thực dụng và hợp lý. Không gian đủ dùng cho gia đình, nhưng hàng ghế thứ ba chỉ phù hợp cho trẻ em hoặc những chuyến đi ngắn. Bù lại, cách bố trí bảng điều khiển khoa học, dễ làm quen giúp người lái nhanh chóng thích nghi.

Trang bị tiện nghi

Mazda CX-8 Premium ghi điểm mạnh mẽ ở hạng mục tiện nghi khi sở hữu hàng loạt trang bị đáng giá trong tầm tiền. Xe được trang bị sưởi vô lăng, sưởi ghế cho cả hàng ghế trước và sau. Hệ thống điều hòa đa vùng độc lập giúp tối ưu sự thoải mái cho từng vị trí ngồi, trong khi cửa sổ trời tăng thêm cảm giác thoáng đãng và cao cấp cho khoang cabin. Những yếu tố này khiến CX-8 trở thành lựa chọn lý tưởng cho người dùng đề cao trải nghiệm hưởng thụ.

Ở chiều ngược lại, Honda CR-V G lại thể hiện ưu thế về tính hiện đại và kết nối. Điểm nhấn đáng chú ý là hệ thống Honda Connect, cho phép người dùng theo dõi tình trạng xe, định vị và điều khiển một số tính năng từ xa qua điện thoại. Bên cạnh đó, hệ thống giải trí của CR-V cũng được đánh giá cao với khả năng kết nối linh hoạt, giao diện thân thiện và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Vận hành

Sự khác biệt về triết lý sản phẩm tiếp tục thể hiện rõ ở khả năng vận hành. CR-V G được trang bị động cơ tăng áp dung tích nhỏ hơn, nhưng cho sức mạnh tương đương với CX-8, đặc biệt, mômen xoắn tốt hơn ở dải vòng tua thấp. Điều này mang lại cảm giác “bốc” hơn khi tăng tốc, đặc biệt trong môi trường đô thị đông đúc. Xe phản hồi chân ga nhanh, sử dụng hộp số CVT dễ điều khiển và linh hoạt khi di chuyển trong phố lẫn trên cao tốc.

Mazda CX-8 Premium sử dụng động cơ hút khí tự nhiên, thiên về sự mượt mà và ổn định. Xe không quá mạnh mẽ ở khả năng tăng tốc, nhưng bù lại vận hành êm ái, đầm chắc và ổn định ở tốc độ cao. Với lợi thế khoảng sáng gầm tốt cùng bộ mâm lớn, CX-8 Premium phù hợp hơn cho những chuyến đi đường dài hoặc địa hình hỗn hợp. Đây là mẫu xe dành cho người lái đề cao sự thư thái thay vì cảm giác thể thao.

Một điểm đáng chú ý là Honda CR-V G có mức tiêu hao nhiên liệu tốt hơn nhờ động cơ turbo tối ưu hiệu suất (mức tiêu hao nhiên liệu cho đường hỗn hợp là 7,49 L/100km, của CX-8 Premium là 8,58 L/100km). Trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động, đây là yếu tố không nhỏ đối với người dùng thường xuyên di chuyển.

An toàn

Cả hai mẫu SUV đều được trang bị nhiều công nghệ an toàn tiên tiến, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng gia đình. Tuy nhiên, Honda CR-V G có lợi thế rõ ràng với gói Honda Sensing. Hệ thống này bao gồm nhiều tính năng hỗ trợ lái như phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn… giúp nâng cao mức độ an toàn chủ động trong nhiều tình huống.

Mazda CX-8 Premium cũng không hề kém cạnh khi được trang bị đầy đủ các công nghệ hỗ trợ lái. Ngoài ra, xe còn có kính hai lớp giúp tăng khả năng cách âm và cải thiện trải nghiệm tổng thể trong cabin.

Giá bán và giá trị sử dụng

Ở khía cạnh tài chính, Honda CR-V G nổi tiếng với khả năng giữ giá tốt trên thị trường xe đã qua sử dụng. Điều này mang lại lợi ích lâu dài cho người dùng, đặc biệt là những ai có ý định đổi xe sau vài năm sử dụng.

Trong khi đó, Mazda CX-8 Premium lại thường xuyên có các chương trình khuyến mại hấp dẫn từ hãng và đại lý. Điều này giúp người mua dễ tiếp cận hơn về chi phí ban đầu, đồng thời gia tăng giá trị trang bị trên từng đồng bỏ ra.

Kết luận: Chọn theo nhu cầu thực tế

Nếu bạn tìm kiếm một chiếc SUV linh hoạt, tiết kiệm nhiên liệu, nhiều công nghệ hiện đại và có giá trị bán lại tốt, Honda CR-V G là lựa chọn hợp lý. Ngược lại, nếu ưu tiên không gian rộng rãi, tiện nghi cao cấp, vận hành êm ái và phục vụ tốt cho gia đình đông người, Mazda CX-8 Premium sẽ là phương án đáng cân nhắc hơn.

Cuối cùng, không có lựa chọn nào là tuyệt đối, chỉ có chiếc xe phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng và phong cách sống của bạn.