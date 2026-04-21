Bảng giá Yamaha Sirius cập nhật tháng 4/2026: Tiếp tục chênh cao

Bất chấp xu hướng chuyển dịch sang xe máy điện, doanh số các dòng xe máy xăng tại Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh trong quý I/2026. Diễn biến giá Yamaha Sirius trên thị trường hiện nay đang phần nào phản ánh rõ xu thế này.

Mặc dù trước đó, giá Sirius thường được bán ở mức giá đề xuất hoặc cao hơn chỉ một vài triệu đồng, nhưng hiện tại theo khảo sát của chúng tôi một số đại lý đang bán ra mẫu xe số này với mức giá chênh cao đáng kể.

Cụ thể, dưới đây là bảng giá xe máy Yamaha Sirius cập nhật tháng 4/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Mức chênh lệch (VND) Sirius 110 phanh cơ 19,146,000 24,500,000 5,354,000 Sirius 110 phanh đĩa 21,306,000 28,000,000 6,694,000 Sirius 110 vành đúc RC 22,190,000 31,500,000 9,310,000 Sirius FI phanh cơ 21,404,000 29,000,000 7,596,000 Sirius FI phanh đĩa 22,779,000 30,500,000 7,721,000 Sirius FI vành đúc 24,251,000 34,000,000 9,749,000

Lưu ý: Mức giá trên đây chỉ mang tính tham khảo, mỗi đại lý có thể có chính sách giá bán khác nhau.

Có thể thấy, tất cả các phiên bản Sirius đều đang được bán ra trên thị trường với mức giá bán cao hơn đề xuất. Trong đó, các phiên bản RC và FI vành đúc đang có giá bán chênh tới gần chục triệu so với giá bán lẻ đề xuất. Điều này phần nào phản ánh nhu cầu cao của khách hàng với mẫu xe số này.

Sirius hiện là mẫu xe máy số giá rẻ nhất được Yamaha phân phối tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe mang thiết kế nhỏ gọn và thể thao nên đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng Việt. Xe cũng được đánh giá cao về khả năng vận hành cũng như tiết kiệm xăng. Hiện Sirius được bán trên thị trường với hai phiên bản:

- Sirius 110cc: Sử dụng động cơ xy lanh đơn dung tích 110,3cc làm mát bằng không khí và vẫn sử dụng chế hòa khí. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 5,9 kW tại 8000 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 9,0 Nm tại 5000 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố là 2,08 L/100km

- Sirius FI: Đây là phiên bản sử dụng động cơ xy lanh đơn dung tích 113,7cc, phun xăng điện tử, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 6,4 kW tại 7000 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 9,5 Nm tại 5500 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe chỉ là 1,65 L/100km.