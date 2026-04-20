Nhieeuf hãng xe “xả giá” SUV đô thị để giữ thị phần

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) và VinFast, trong tháng Tết Nguyên đán năm nay, toàn bộ phân khúc SUV đô thị chỉ bán ra 5.868 xe, giảm gần một nửa so với tháng trước đó (12.105 xe). Lũy kế doanh số trong 2 tháng đầu năm cũng chỉ đạt 17.973 xe, tương đương khoảng 12% so với tổng doanh số hơn 143.000 xe của cả năm 2025.

VF 5 và VF 6 nhận được nhiều sự quan tâm từ khách hàng.

Sự suy giảm này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn trầm lắng sau mùa cao điểm mua sắm cuối năm, khi nhu cầu tiêu dùng giảm và tâm lý người mua trở nên thận trọng hơn. Tuy nhiên, nhóm ô tô điện vẫn nổi bật trong bối cảnh ảm đạm này khi chứng kiến sự thành công của hai mẫu xe đến từ VinFast là VF 5 và VF 6, vốn tiếp tục dẫn đầu phân khúc. Cụ thể, VF 5 bán ra 1.601 xe, trong khi VF 6 đạt 1.042 xe trong tháng 2, mặc dù cả hai đều ghi nhận mức giảm so với tháng trước đó.

Ở chiều ngược lại, các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong như Hyundai Creta, Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt. Doanh số của ba mẫu xe này lần lượt đạt 645 xe, 638 xe và 545 xe trong tháng 2, cho thấy khoảng cách giữa các mẫu xe đang rất sít sao. Đặc biệt, Mitsubishi Xforce ghi nhận mức giảm sâu nhất, lên tới hơn 1.100 xe.

Mitsubishi Xforce ghi nhận mức doanh số giảm sâu trong tháng 2.

Trong khi một số mẫu xe như KIA Sonet và KIA Seltos vẫn duy trì doanh số ổn định, những cái tên từng được kỳ vọng như Honda HR-V lại bất ngờ tụt sâu khi chỉ đạt 144 xe trong cùng tháng, giảm tới 626 xe so với tháng trước đó. Thông tin này cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt trong phân khúc SUV đô thị, nơi người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn với mức giá và trang bị hấp dẫn.

Một điểm sáng hiếm hoi là Toyota Corolla Cross, với mức tăng trưởng dương khi ghi nhận 379 xe bán ra, tăng 254 xe so với tháng trước. Một phần trong lý do cho sự tăng trưởng này đến từ các chương trình ưu đãi và chiến lược sản phẩm phù hợp của Toyota.

Nhiều ưu đãi hấp dẫn khiến Toyota Corolla Cross cải thiện doanh số.

Tuy nhiên, nhiều mẫu xe như Hyundai Venue, Toyota Raize, và các dòng xe Mazda CX-3, CX-30 vẫn ghi nhận doanh số thấp, thậm chí chỉ vài chục xe mỗi tháng. Tình trạng này phản ánh sự chật chội của phân khúc SUV đô thị khi chứng kiến số lượng sản phẩm ngày càng nhiều, mặc dù không phải mẫu xe nào cũng đủ sức cạnh tranh.

Nhìn chung, bước sang năm 2026, phân khúc SUV đô thị đang trải qua một chu kỳ điều chỉnh với áp lực cạnh tranh gia tăng. Việc nhiều hãng xe triển khai chương trình giảm giá và ưu đãi ngay từ đầu năm cho thấy cuộc đua doanh số đã sớm nóng lên. Trong tương lai gần, thị trường có thể tiếp tục duy trì trạng thái trầm lắng, nhưng xa hơn, với sự tham gia mạnh mẽ của xe điện và xu hướng tiêu dùng chuyển dịch sang các dòng xe gầm cao, phân khúc SUV đô thị vẫn được kỳ vọng sẽ giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu thị trường ô tô Việt Nam.