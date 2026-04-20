Xe máy điện đi tới 400 km/lần sạc, giá tương đương SH Mode

Vốn là nhà sản xuất xe điện nổi tiếng với những dòng xe hiện đại, Simple Energy mới đây đã chính thức giới thiệu mẫu xe Simple Ultra. Đây là mẫu xe được định vị trong phân khúc cao cấp, và được tập trung để tối ưu những trải nghiệm cho người sử dụng.

Theo công bố của hãng, Simple Ultra được trang bị bộ pin dung lượng 6,5 kWh, bao gồm hai khối pin 5 kWh và 1,5 kWh. Nhờ đó, xe đạt phạm vi di chuyển theo tiêu chuẩn IDC lên tới 400 km, một trong những con số cao nhất trong phân khúc xe máy điện tại Ấn Độ hiện nay. Bên cạnh khả năng di chuyển xa, mẫu xe này còn được phát triển theo hướng hiệu suất cao, với tốc độ tối đa đạt 115 km/h và khả năng tăng tốc từ 0 đến 40 km/h chỉ trong 2,77 giây, giúp Simple Ultra trở thành một trong những mẫu xe điện nhanh nhất thị trường.

Simple Ultra còn hỗ trợ công nghệ sạc nhanh, cho phép nạp từ 0 đến 80% pin trong khoảng 2 giờ 15 phút. Hệ thống sạc cũng được thiết kế để có thể bổ sung thêm khoảng 1,5 km quãng đường di chuyển mỗi phút sạc. Ngoài ra, xe còn hỗ trợ sạc tiêu chuẩn tại nhà với công suất 750W. Động cơ điện của xe có công suất cực đại 8,8 kW và mô-men xoắn 72 Nm, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ trong nhiều điều kiện giao thông khác nhau.

Không chỉ chú trọng vào hiệu năng, Simple Ultra còn được trang bị hệ thống tính năng thông minh và an toàn khá toàn diện. Xe có tới sáu chế độ lái gồm Eco X, Eco, Ride, Air, Sonic và Sonic X, cho phép điều chỉnh hiệu suất và tốc độ tối đa theo từng nhu cầu sử dụng. Hệ thống kiểm soát lực kéo 4 cấp độ cũng được tích hợp nhằm tăng độ an toàn khi vận hành.

Xe sử dụng cụm đồng hồ cảm ứng TFT 7 inch chạy hệ điều hành SimpleOS, hỗ trợ định vị thông qua MapMyIndia, kết nối Bluetooth, điều khiển đa phương tiện, hiển thị thông báo và cập nhật phần mềm qua mạng (OTA). Bên cạnh đó, xe còn được trang bị nhiều tiện ích như cruise control, hỗ trợ lùi khi đỗ, giữ dốc, đèn dẫn đường khi tắt máy, cảnh báo trộm và hệ thống tự ngắt điện khi phát hiện xe bị ngã.

Về mặt kết cấu, Simple Ultra sử dụng khung thép ống, kết hợp phuộc trước dạng ống lồng và giảm xóc đơn phía sau. Xe được trang bị bánh xe hợp kim 12 inch sử dụng lốp không săm, hệ thống phanh đĩa cho cả hai bánh cùng hỗ trợ CBS. Các thông số thực tế cho thấy xe có khoảng sáng gầm 172 mm, trọng lượng 139 kg, cốp chứa đồ dung tích 26 lít và khả năng lội nước lên tới 300 mm, phù hợp với điều kiện đường phố đô thị.

Simple Ultra có giá bán khởi điểm từ 234.999 rupee - khoảng 66,7 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.