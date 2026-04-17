Chiếc Honda CR-V e:HEV RS giá thấp bất thường trên thị trường xe cũ, người mua e dè

Theo ghi nhận, chiếc xe này được đăng ký biển số tỉnh Khánh Hòa, mới đi hơn 1.000 km và được nhập khẩu từ Thái Lan. Ở thời điểm rao bán chiếc xe này, người bán cho biết xe đã hoàn tất thủ tục rút hồ sơ gốc, người mua chỉ cần đóng khoản phí trước bạ 2% giá trị còn lại của xe.

Chiếc Honda CR-V e:HEV RS được rao bán với giá 699 triệu đồng mới đây ở Nha Trang.

Dĩ nhiên, nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi liên quan đến nguyên nhân nào dẫn đến mức giá quá rẻ của Honda CR-V e:HEV RS được rao bán. Mọi thứ bắt nguồn từ việc xe đã bị ngập nước trong trận lụt lịch sử vào tháng 11 năm ngoái. Mặc dù nội thất đã được dọn dẹp, nhưng các bộ phận quan trọng như động cơ, khung gầm, hệ thống điện và pin hybrid vẫn chưa được sửa chữa.

Để chiếc xe có thể hoạt động bình thường trở lại, ước tính cần bổ sung thêm chi phí khoảng 200-300 triệu đồng. Đặc biệt, bộ pin hybrid của Honda CR-V e:HEV RS có giá chính hãng 110 triệu đồng, đã bao gồm thuế. Như vậy, tổng chi phí mua và sửa chữa chiếc xe này có thể dao động từ 900 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. So với những chiếc CR-V e:HEV RS cùng đời trên thị trường có giá khoảng 1,2 tỷ đồng, người mua có thể tiết kiệm từ 200-300 triệu đồng. Tuy nhiên, điều đó cũng đi kèm với những rủi ro khiến nhiều người do dự.

Các chuyên gia cho biết, một khi nước và bùn xâm nhập vào các bộ phận quan trọng như bộ điều khiển điện tử (ECU), cảm biến, hộp số hoặc hệ thống dây dẫn, chúng có thể gây hiện tượng oxy hóa. Hậu quả có thể không xuất hiện ngay lập tức, nhưng sau một thời gian sử dụng, xe có nguy cơ gặp phải các vấn đề như đoản mạch, hỏng cảm biến hoặc báo lỗi liên tục. Động cơ và hộp số cũng có thể hoạt động kém hiệu quả, phát ra tiếng kêu lạ, rung giật và hao nhiên liệu bất thường do đã bị ăn mòn từ bên trong.

Người dùng cần suy nghĩ kỹ trước khi mua lại những chiếc xe đã ngập nước.

Chính vì vậy, các kỹ sư trong ngành khuyến cáo người dùng nếu mua một chiếc xe như vậy cần “thăm khám” định kỳ cho chiếc xe sau khi đã đại tu để kịp thời khắc phục những vấn đề phát sinh.

Năm 2025, Honda CR-V e:HEV RS màu trắng có giá bán đề xuất 1,267 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí đăng ký biển số. Đến năm 2026, phiên bản này đã chuyển sang lắp ráp trong nước với giá bán giảm xuống còn 1,25 tỷ đồng. Phiên bản nhập khẩu từ Thái Lan và sản xuất trong nước gần như giống nhau về thiết kế và trang bị, với khác biệt lớn nhất nằm ở phần ốp viền phía dưới màu đen bóng và khoang cabin trang bị nút bấm chuyển số.

Honda CR-V e:HEV RS sử dụng hệ thống hybrid bao gồm máy xăng 2.0L (146 mã lực và 183Nm) và mô-tơ điện (181 mã lực và 335Nm), mang đến tổng công suất 204 mã lực, kết hợp với hộp số tự động vô cấp E-CVT.