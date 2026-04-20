Vì sao lốp xe điện mòn nhanh hơn xe xăng?

Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn mà người sở hữu xe điện phải đối mặt là vấn đề mòn lốp. Điều này khiến không ít người đặt ra câu hỏi về lý do nào khiến lốp xe điện dễ bị mòn nhanh hơn so với xe chạy xăng.

Xe điện ngày càng phổ biến trên thị trường.

Theo Scott Clark, cựu giám đốc điều hành của Michelin, xe điện có thể làm mòn lốp nhanh hơn tới 20% so với xe chạy xăng. Mặc dù con số này có thể thay đổi theo thời gian, nhưng nguyên lý hoạt động của xe điện vẫn không thay đổi nhiều. Chúng có mô-men xoắn tức thời lớn hơn và thường nặng hơn, tạo áp lực lớn lên lốp và dẫn đến tình trạng mòn nhanh hơn.

Ngoài ra, xe điện thường cần sử dụng lốp được thiết kế riêng để tối ưu hóa hiệu suất. Michelin cho biết, lốp xe điện được chế tạo với các kỹ thuật tiên tiến giúp tạo ra khung lốp chắc chắn và hiệu suất cao. Một số loại lốp này còn có các góc đai khác nhau để tối ưu hóa hình dạng.

Trọng lượng và thiết kế khiến lốp xe điện mòn nhanh hơn

Đây là những yếu tố chính khiến lốp xe điện mòn nhanh hơn. Việc tăng tốc từ trạng thái đứng yên đòi hỏi ma sát lớn hơn khiến lốp cần cung cấp độ bám đường tốt hơn. Một số xe điện thậm chí cần lốp đặc biệt để bù đắp cho mô-men xoắn tức thời và trọng lượng tăng thêm.

Nhưng người mua xe điện phải hiểu rõ vì sao lốp xe nhanh mòn hơn xe xăng.

Mặc dù không thể thay đổi cách thức hoạt động của xe điện, người dùng có thể giảm bớt trọng lượng xe bằng cách lựa chọn các phiên bản nhẹ hơn. Hiện tại, một số phiên bản xe điện có thể nặng hơn tới 1.360 kg so với các phiên bản chạy xăng, với nguyên nhân chủ yếu do khối pin nặng. Khi công nghệ pin phát triển, trọng lượng xe điện sẽ có khả năng giảm.

Nhiều lốp xe điện được thiết kế để giảm lực cản lăn giúp tăng phạm vi lái xe và giảm tiếng ồn. Tuy nhiên, thành phần và thiết kế của lốp có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ, với độ sâu gai lốp ít hơn có thể dẫn đến tuổi thọ ngắn hơn.

Để kéo dài tuổi thọ lốp xe điện, Michelin khuyến cáo người dùng nên chọn lốp được thiết kế riêng cho xe điện. Ngoài ra, thực hiện các quy trình bảo dưỡng như đảo lốp, cân chỉnh lốp và duy trì áp suất lốp đúng mức cũng rất quan trọng. Hạn chế việc nhấn ga mạnh cũng giúp giảm ma sát lên lốp, từ đó kéo dài tuổi thọ của lốp xe.

Tóm lại, việc chuẩn bị trước bằng cách chọn lốp có tuổi thọ cao hơn và thực hiện bảo dưỡng định kỳ là những cách hiệu quả để tăng cường tuổi thọ lốp cho xe điện.