Xe ô tô hybrid nào bán chạy nhất đầu năm 2026?

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam, tổng doanh số ô tô hybrid trong quý I/2026 đạt 5.125 xe, tăng trưởng 100,03% so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng này phản ánh nhu cầu ngày càng gia tăng đối với dòng xe tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải.

Trong bảng xếp hạng các mẫu hybrid bán chạy, vị trí thứ 5 thuộc về Toyota Yaris Cross Hybrid (Yaris Cross HEV) với 561 xe bán ra. Mẫu xe này có giá từ 765–777 triệu đồng, sử dụng hệ truyền động kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L và mô-tơ điện, cho tổng công suất 110 mã lực, đi kèm hộp số e-CVT và chế độ vận hành thuần điện.

Xếp thứ 4 là Honda CR-V Hybrid (CR-V e:HEV RS) với doanh số 665 xe. Đây là mẫu hybrid thuộc phân khúc cao cấp, trang bị hệ thống hybrid i-MMD gồm động cơ 2.0L và mô-tơ điện, cho tổng công suất 204 mã lực. Xe sử dụng hộp số e-CVT, dẫn động cầu trước và được niêm yết ở mức 1,259 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 3 là Suzuki XL7 Hybrid với 561 xe bán ra trong ba tháng đầu năm. Xe được phân phối với một phiên bản duy nhất, giá 599,9 triệu đồng, trang bị động cơ 1.5L kết hợp hệ thống hybrid nhẹ nhằm hỗ trợ tăng tốc và tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu.

Vị trí thứ 2 thuộc về Toyota Innova Cross Hybrid (Innova Cross 2.0 HEV) với 1.119 xe bán ra. Mẫu MPV này có giá niêm yết 960 triệu đồng, sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 2.0L và mô-tơ điện, cho khả năng vận hành linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời hỗ trợ chế độ chạy thuần điện.

Dẫn đầu thị trường là Toyota Corolla Cross Hybrid (Corolla Cross 1.8HEV) với doanh số 1.119 xe trong quý I/2026. Mẫu xe này được ưa chuộng nhờ mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng, chỉ khoảng 3,01L/100km trong điều kiện đô thị. Xe sử dụng động cơ xăng 1.8L kết hợp mô-tơ điện, giá bán dao động từ 905–913 triệu đồng tùy phiên bản.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của nhóm xe hybrid cho thấy xu hướng tiêu dùng đang thay đổi rõ rệt, hướng tới các giải pháp di chuyển bền vững và tiết kiệm hơn tại thị trường Việt Nam.