"Xe khỉ" Honda Monkey 125 2026 ra mắt, giữ trọn chất cá tính

Monkey 125 2026 vẫn giữ nguyên cá tính của dòng minibike phong cách lifestyle, nổi bật cả về thiết kế, sự thú vị khi lái và hình ảnh độc đáo không giống ai. Phiên bản mới được bổ sung màu mới Banana Yellow, trong khi các màu cũ như Millennium Red và Pearl Cadet Gray cũng được tinh chỉnh lại tông màu ở bình xăng và bộ giảm xóc sau, giúp tổng thể xe trông tươi mới hơn.

Một chi tiết khác giúp bản 2026 nổi bật hơn là yên xe họa tiết caro, góp phần làm tăng vẻ dễ thương và phong cách. Tổng thể xe vẫn giữ được nét cổ điển pha chút tinh nghịch đặc trưng của dòng Monkey.

Về sức mạnh, xe vẫn sử dụng động cơ xy lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 123cc. Công suất tối đa đạt 9,4 mã lực tại 6.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11 Nm tại 5.500 vòng/phút, đi kèm hộp số côn tay 5 cấp. Đây là cấu hình tập trung vào sự dễ lái, vui nhộn và phù hợp cho cả sử dụng hằng ngày lẫn chạy dạo thư giãn.

Monkey 125 2026 có kích thước tổng thể là 1.710 x 755 x 1.030 mm, chiều dài cơ sở 1.145 mm, chiều cao yên 776 mm và trọng lượng 104 kg. Nhờ đó xe vẫn dễ điều khiển, linh hoạt và phù hợp với nhiều đối tượng người lái. Xe cũng sở hữu phanh đĩa thủy lực trước và sau, bình xăng dung tích 5,6 lít, cùng bộ bánh nhỏ đặc trưng. Lốp trước có kích thước 120/80-12 và lốp sau 130/80-12, mang tới khả năng vận hành ổn định trên điều kiện đường phố.

Tại thị trường Nhật Bản, Honda Monkey 2026 được bán với mức giá 495.000 yên - khoảng 82 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.