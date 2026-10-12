Honda chuẩn bị gia nhập cuộc đua bán tải khung gầm rời

Theo truyền thông Nhật Bản, Honda và Mitsubishi Motors đang cân nhắc mở rộng hợp tác sản phẩm. Một trong những phương án được đề cập là Mitsubishi cung cấp nền tảng Triton để phát triển mẫu bán tải mang thương hiệu Honda. Thay vì đầu tư nghiên cứu từ đầu, Honda có thể tận dụng khung gầm và các thành phần kỹ thuật sẵn có, đồng thời điều chỉnh thiết kế và trang bị để tạo dấu ấn riêng.

Nếu kế hoạch được triển khai, mẫu bán tải mới có thể xuất hiện tại thị trường ASEAN từ năm 2028. Tuy nhiên, hai hãng chưa xác nhận chính thức tên gọi, thiết kế, hệ truyền động hay các thị trường phân phối cụ thể.

Việc hợp tác với Mitsubishi sẽ giúp Honda mở rộng danh mục sản phẩm sang phân khúc bán tải sử dụng kết cấu body-on-frame, vốn phổ biến tại Đông Nam Á nhờ khả năng chở hàng và vận hành trên nhiều loại địa hình.

Hiện Honda Ridgeline tại Bắc Mỹ sử dụng kết cấu khung gầm liền khối unibody, hướng đến sự tiện nghi khi di chuyển hằng ngày. Trong khi đó, Mitsubishi Triton sử dụng khung gầm rời, phù hợp hơn với nhu cầu làm việc và vận hành đa địa hình.

Ảnh phác họa thiết kế bán tải mới của Honda

Nếu ra mắt, mẫu bán tải Honda sẽ phải cạnh tranh với những cái tên quen thuộc như Toyota Hilux, Ford Ranger, Isuzu D-Max và Nissan Navara. Đáng chú ý, Nissan Navara thế hệ mới tại Australia và New Zealand cũng được phát triển dựa trên nền tảng Mitsubishi Triton, với một số điều chỉnh về thiết kế và kỹ thuật.

Như vậy, nếu dự án của Honda trở thành hiện thực, nền tảng Triton có thể được sử dụng cho các mẫu bán tải mang logo của ba thương hiệu Nhật Bản gồm Mitsubishi, Nissan và Honda.

Mitsubishi Triton

Về phía Mitsubishi, việc hợp tác với Honda có thể giúp tăng sản lượng Triton tại nhà máy ở Thái Lan, nơi mẫu bán tải này được sản xuất để phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu. Việc chia sẻ nền tảng với đối tác cũng giúp Mitsubishi tận dụng công suất nhà máy và phân bổ chi phí phát triển trên số lượng xe lớn hơn.

Honda Ridgeline

Một trong những vấn đề được quan tâm là hệ truyền động của mẫu bán tải Honda. Nếu tiếp tục sử dụng phần lớn cấu trúc kỹ thuật của Triton, động cơ diesel 2.4L của Mitsubishi có thể là một phương án được cân nhắc. Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận Honda sẽ sử dụng nguyên hệ truyền động của Triton hay phát triển cấu hình riêng.

Ngoài dự án bán tải, Honda và Mitsubishi còn được cho là đang xem xét hợp tác ở một số sản phẩm và linh kiện khác, trong đó có các chi tiết nội thất và hệ thống buồng lái kỹ thuật số. Những thỏa thuận này có thể giúp hai hãng tiết kiệm chi phí phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ảnh phác họa thiết kế bán tải mới của Honda

Honda từng hợp tác với Isuzu để phát triển mẫu bán tải Tourmaster tại Thái Lan khoảng 30 năm trước. Vì vậy, việc tận dụng nền tảng từ một hãng xe khác không phải hướng đi hoàn toàn mới đối với thương hiệu Nhật Bản.

Dù vậy, kế hoạch phát triển bán tải dựa trên Mitsubishi Triton hiện vẫn dừng ở mức thông tin từ truyền thông. Mức độ khác biệt về thiết kế, trang bị và khả năng vận hành của phiên bản Honda vẫn chưa được công bố.