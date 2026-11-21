Một doanh nghiệp chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu ở TP HCM vừa đưa về lô hàng Honda Hornet 2.0 2026. Ở Ấn Độ, Honda đặt tên Hornet 2.0 cho mẫu nakedbike cỡ nhỏ. Trong khi đó, ở hầu hết thị trường trên thế giới, dòng nakedbike được Honda gọi chung là CB, còn Hornet (ong bắp cày) là hậu tố, ý chỉ cảm hứng thiết kế, tốc độ, sự linh hoạt của xe lấy từ loài vật này.

Honda Hornet 2.0 sở hữu ngoại hình cắt xẻ, nhiều mảng khối. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 2.034 x 783 x 1.064 mm, chiều dài cơ sở 1.356 mm.

Trọng lượng khô của xe khoảng 142 kg. Xe bán ra ở Việt Nam với các màu xanh, đỏ, đen và xám.

Toàn bộ đèn chiếu sáng của mẫu môtô Honda đều loại LED. Xe trang bị phuộc hành trình ngược (USD) phía trước với màu vàng tương phản dàn áo.

Hornet 2.0 đi kèm vành trước, sau đều 17 inch, lốp không săm. Phanh đĩa đơn cho cả hai bánh cùng công nghệ chống bó cứng phanh (ABS).

Cả hai bánh đều trang bị vành đúc đa chấu. Ngoài ABS, xe còn có tính năng kiểm soát lực kéo.

Đèn hậu kiểu chữ X cách điệu. Xi-nhan hai bên cũng là loại LED.

Như nhiều mẫu nakedbike khác, Honda Hornet 2.0 có tay lái đặt cao cho tư thế ngồi thoải mái. Đồng hồ tốc độ TFT kích thước 4,2 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua ứng dụng riêng của Honda.

Yên phân tầng cho hai người ngồi. Chiều cao yên khoảng 790 mm.

Xe sở hữu bình xăng dung tích 12 lít, thiết kế góc cạnh. Phần vát hai bên hông làm nơi tựa đùi và gối cho người lái.

Honda Hornet 2.0 trang bị động cơ PGM-FI xi-lanh đơn, dung tích 184,4 phân khối, công suất 16,8 mã lực, mô-men xoắn cực đại 15,7 Nm. Hộp số côn tay 5 cấp. Đi cùng là ly hợp hỗ trợ, chống trượt Assist/Slipper Clutch, công nghệ giúp giảm lực bóp côn và hạn chế hiện tượng bánh sau bị giật hoặc nảy khi người lái chuyển về số thấp ở tốc độ cao.

Tại Việt Nam, Honda cũng đang bán chính hãng dòng nakedbike CB là CB500 Hornet, động cơ 471 phân khối, giá 200 triệu đồng, nhập Thái Lan. Mẫu xe nhập Ấn Độ với dung tích động cơ nhỏ hơn, giá thấp hơn, hướng đến những khách hàng trẻ mới "dạm ngõ" môtô phân khối lớn.