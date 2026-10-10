VinFast VF Wild nhận gần 11.000 đơn cọc, thị trường bán tải dậy sóng

Theo thông báo ngày 8/10, VinFast cho biết mẫu bán tải VF Wild nhận được gần 11.000 đơn đặt cọc kể từ ngày 25/9/2026. Với mức cọc 15 triệu đồng mỗi xe, mẫu bán tải đầu tiên của hãng nhanh chóng thu hút sự chú ý của thị trường.

Ảnh: VinFast

Theo số liệu VAMA, năm 2025, thị trường bán tải Việt Nam đạt tổng doanh số 27.093 xe, tăng 14,5% so với năm trước, chưa bao gồm Nissan Navara do nhà phân phối không công bố số liệu. Trong đó, Ford Ranger dẫn đầu với 18.692 xe, tiếp theo là Mitsubishi Triton với 4.303 xe và Toyota Hilux với 3.501 xe.

Lượng đặt cọc VF Wild tương đương gần 59% doanh số cả năm của Ford Ranger, đồng thời cao gấp khoảng 2,6 lần doanh số cả năm của Mitsubishi Triton và hơn 3,1 lần Toyota Hilux.

Đáng chú ý, trong tháng 8/2026, Mitsubishi Triton đạt doanh số kỷ lục 1.145 xe, trong khi tổng lượng xe bán ra của bốn mẫu gồm Ford Ranger, Triton, Hilux và Isuzu D-Max đạt 2.465 xe. Như vậy, số đơn đặt cọc VF Wild cao gấp khoảng 9,6 lần doanh số tháng kỷ lục của Triton và hơn 4,4 lần tổng doanh số của bốn mẫu xe này.

Tuy nhiên, đơn đặt cọc chưa đồng nghĩa với doanh số thực tế. Lượng xe bàn giao còn phụ thuộc vào tỷ lệ khách hoàn tất giao dịch, năng lực sản xuất và tiến độ giao xe của hãng.

VinFast VF Wild sử dụng hệ truyền động REEV, trong đó động cơ xăng 1.5L đóng vai trò máy phát điện cung cấp năng lượng cho hệ thống truyền động điện. Xe có công suất tối đa 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 280 Nm và dẫn động cầu trước.

Bộ pin LFP dung lượng 46,4 kWh cho phép xe chạy thuần điện hơn 250 km mỗi lần sạc theo chuẩn NEDC. Khi kết hợp với động cơ xăng phát điện, tổng quãng đường hoạt động được công bố có thể đạt khoảng 1.000 km.

VinFast VF Wild bản tiền thương mại được trưng bày ở đại lý cuối tháng 9/2026. Ảnh: Đại lý

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.376 x 2.069 x 1.873 mm, chiều dài cơ sở 3.258 mm. Thùng xe dài 1.574 mm, rộng 1.512 mm và cao 509 mm. Một số trang bị đáng chú ý gồm cấp điện cho thiết bị bên ngoài qua tính năng V2L, trợ lý ảo 3.0, điều khiển từ xa bằng điện thoại và cập nhật phần mềm FOTA.

VinFast VF Wild có giá niêm yết từ 860 triệu đồng, riêng màu bạc giá 872 triệu đồng. Khách đặt cọc trong giai đoạn 25-30/9 được giảm 61 triệu đồng; tổng ưu đãi có thể lên tới 104 triệu đồng nếu đáp ứng đủ điều kiện, đưa giá xe xuống khoảng 756 triệu đồng.

Theo kế hoạch, những chiếc VinFast VF Wild đầu tiên dự kiến được bàn giao từ cuối tháng 10/2026. Số liệu giao xe thực tế trong thời gian tới sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá sức cạnh tranh của mẫu bán tải điện này trước các đối thủ lâu năm.