So sánh thông số và ưu điểm nổi bật

Honda HRV có giá khởi điểm từ 669 triệu đồng, Hyundai Creta rẻ hơn với mức khởi điểm từ 599 triệu đồng, còn Kia Seltos khởi điểm chỉ ở mức 549 triệu đồng. Cả ba mẫu xe đều thuộc phân khúc SUV đô thị, hướng đến khách hàng cần một chiếc xe gầm cao, tiện nghi và phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Tuy nhiên, mỗi mẫu xe có thế mạnh riêng: Hyundai Creta nổi bật về tiện nghi, Honda HR-V có lợi thế về tiết kiệm nhiên liệu ở bản hybrid, còn Kia Seltos mạnh về hiệu suất vận hành. Có thể theo dõi các ưu thế và hạn chế của mỗi dòng xe qua bảng so sánh sau.

Tiêu chí Hyundai Creta 2026 Honda HR-V 2026 Kia Seltoss 2026 Thiết kế Hiện đại, cứng cáp, thể thao Sang trọng, thanh lịch Mạnh mẽ, đạm chất SUV Nội thất Màn hình kép 10,25 inch, âm thanh Bose 8 loa, ghế làm mát Màn hình 8 inch, đồng hồ 7 inch, Magic Seat Màn hình kép 10,25 inch, HUD, ghế làm mát Động cơ 1.5L, 115 mã lực, 144Nm Hybrid e:HEV RS, 174 mã lực, 240Nm 1.5L Turbo, 158 mã lực, 253Nm Hộp số IVT CVT CVT hoặc DCT Khoảng sáng gầm 200mm 181mm 190mm Ưu điểm nổi bật Tiện nghim gầm cao, phù hợp đô thị Tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái Động cơ mạnh, trang bị phong phú Hạn chế Động cơ chưa thực sự mạnh mẽ Gầm thấp hơn, giá trị tiện nghi tùy phiên bản Trang bị và hiệu năng khác biệt theo phiên bản

Ưu điểm và hạn chế của từng mẫu xe

Ưu điểm lớn nhất của Hyundai Creta 2026 là thiết kế hiện đại, nội thất tiện nghi với màn hình kép 10,25 inch, âm thanh Bose 8 loa, ghế lái chỉnh điện và làm mát hàng ghế trước. Khoảng sáng gầm 200 mm là cao nhất trong ba mẫu xe, giúp xe thuận lợi hơn khi di chuyển trên đường gồ ghề. Động cơ 1.5 L kết hợp hộp số IVT phù hợp với nhu cầu đi lại trong đô thị, vận hành êm ái.

Hạn chế của Creta là động cơ 115 mã lực có sức mạnh khiêm tốn hơn HR-V Hybrid và Seltos Turbo, do đó, khả năng tăng tốc hoặc vận hành ở tốc độ cao chưa thực sự nổi bật. Xe phù hợp hơn với người ưu tiên sự tiện nghi, thoải mái và tính thực dụng.

Honda HR-V 2026 có ưu thế về thiết kế thanh lịch, nội thất gọn gàng và hàng ghế sau Magic Seat linh hoạt. Đặc biệt, phiên bản e:HEV RS sở hữu hệ truyền động hybrid công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 240 Nm và mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp 4,44 lít/100 km, nổi bật về khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Gói Honda Sensing cùng 6 túi khí cũng là điểm cộng về an toàn.

Tuy nhiên, màn hình trung tâm 8 inch nhỏ hơn hai mẫu xe còn lại, khoảng sáng gầm 181 mm thấp nhất trong nhóm và trục cơ sở 2.610 mm chưa tạo ra lợi thế rõ rệt về không gian. Hộp số CVT cũng thiên về sự mượt mà hơn là cảm giác lái thể thao.

Kia Seltos 2026 nổi bật với thiết kế thể thao, khoang nội thất hiện đại và nhiều trang bị tiện nghi như màn hình kép 10,25 inch, HUD, ghế lái chỉnh điện, làm mát hàng ghế trước và khoang hành lý 433 lít. Động cơ 1.5L Turbo đạt 158 mã lực, mô-men xoắn 253 Nm, mạnh mẽ hơn Creta và có khả năng vận hành linh hoạt. Hộp số DCT trên một số phiên bản mang đến cảm giác chuyển số nhanh, thể thao.

Hạn chế của Seltos là hiệu năng và trang bị có sự khác biệt giữa các phiên bản, cần kiểm tra kỹ trước khi lựa chọn. Hộp số DCT cũng có thể không phù hợp với người ưu tiên sự êm ái tuyệt đối khi thường xuyên di chuyển trong điều kiện ùn tắc.

Nên lựa chọn mẫu xe nào?

Mỗi dòng SUV đều có lợi thế riêng và phù hợp tùy theo thị hiếu của từng người. Cụ thể, Hyundai Creta tỏ ra phù hợp với nhu cầu thực dụng. Nên chọn Creta nếu bạn thường xuyên di chuyển trong đô thị, ưu tiên sự thoải mái, tiện nghi và khoảng sáng gầm cao. Đây là lựa chọn phù hợp cho gia đình cần một chiếc SUV dễ sử dụng, vận hành nhẹ nhàng và linh hoạt trên nhiều điều kiện đường sá.Trong khi đó, Honda HR-V ưu trội hơn nếu người mua là người ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu.

Trong đó, phiên bản HR-V e:HEV RS rất đáng cân nhắc nếu bạn thường xuyên đi lại, muốn tiết kiệm nhiên liệu và yêu thích thiết kế thanh lịch. Hệ truyền động hybrid cùng các trang bị an toàn là lợi thế lớn, đặc biệt với người sử dụng xe lâu dài.

Còn Kia Seltos mang lại sự yêu thích cho những ai muốn ưu tiên cảm giác lái. Dòng SUV này của KIA là lựa chọn đáng cân nhắc nếu ai đang muốn một chiếc SUV có thiết kế thể thao, trang bị công nghệ phong phú và động cơ mạnh mẽ. Phiên bản sử dụng hộp số DCT phù hợp với người thích cảm giác lái năng động, trong khi các phiên bản CVT có thể đáp ứng nhu cầu đi lại thường ngày.