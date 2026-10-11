MPV Trung Quốc có cửa trượt điện sắp bán tại Việt Nam, giá dự kiến hơn 700 triệu đồng

Wuling Việt Nam đã xác nhận lịch ra mắt Darion thông qua hình ảnh teaser trên các kênh truyền thông chính thức. Trước thời điểm giới thiệu, một số xe đã xuất hiện tại đại lý để khách hàng xem trước.

Tại Trung Quốc, mẫu xe này có tên Xingguang 730, còn ở một số thị trường quốc tế được gọi là Starlight 730. Đây là mẫu MPV thứ hai của Wuling tại Việt Nam, sau Grango.

Wuling Darion có kích thước dài 4.910 mm, rộng khoảng 1.850-1.870 mm và cao 1.770 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.910 mm. Thông số chiều rộng có sự khác biệt giữa các nguồn và thị trường, cần chờ hãng xác nhận cấu hình chính thức tại Việt Nam.

So với Toyota Innova Cross, Darion có thân xe dài hơn và trục cơ sở lớn hơn, hứa hẹn mang lại không gian nội thất rộng rãi. Thiết kế vuông vức cũng giúp mẫu xe hướng đến nhu cầu sử dụng gia đình hoặc chở nhiều hành khách.

Điểm nhấn ngoại thất là cửa trượt bên hông, trang bị thường thấy trên các mẫu MPV cỡ lớn nhưng chưa phổ biến ở nhóm xe giá dưới 1 tỷ đồng tại Việt Nam. Tùy phiên bản, cửa trượt có thể được vận hành bằng điện hoặc bằng tay.

Khoang cabin của Wuling Darion được bố trí theo cấu hình 2+2+3, với hai ghế độc lập ở hàng thứ hai. Trên một số phiên bản tại thị trường nước ngoài, ghế cơ trưởng có thể chỉnh điện, tích hợp thông gió và ngả sâu.

Bảng táp-lô có thiết kế tối giản, nổi bật với màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số phía sau vô-lăng. Một số cấu hình sử dụng nội thất phối hai tông màu đen - nâu, kết hợp các nút bấm vật lý ở khu vực điều khiển trung tâm.

Tuy nhiên, danh sách trang bị dành riêng cho thị trường Việt Nam vẫn chưa được công bố đầy đủ. Những tính năng như ghế chỉnh điện, cửa trượt điện hai bên hay cửa cốp điện có thể thay đổi theo từng phiên bản.

Theo website Wuling Việt Nam, Darion dự kiến có hai phiên bản thuần điện (EV), với phạm vi hoạt động lần lượt 450 km và 500 km sau mỗi lần sạc. Hãng cũng liệt kê phiên bản hybrid sạc ngoài (PHEV), nhưng chưa xác nhận thời điểm mở bán cụ thể.

Tham khảo tại thị trường Indonesia, Darion EV sử dụng mô-tơ điện đặt ở cầu trước, công suất tối đa 150 kW, tương đương khoảng 204 mã lực, mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Xe sử dụng pin LFP thuộc dòng MAGIC Battery Pro, với dung lượng và phạm vi hoạt động thay đổi tùy cấu hình.

Một phiên bản tại Indonesia có pin 69,2 kWh, cho tầm hoạt động tối đa 540 km theo chu trình CLTC. Thông số pin của các phiên bản 450km và 500km dành cho Việt Nam chưa được xác nhận chi tiết.

Trong khi đó, bản PHEV kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện và bộ pin khoảng 20,5 kWh theo thông tin tham khảo từ một số thị trường. Xe có thể chạy thuần điện khoảng 125 km và đạt tổng phạm vi hoạt động khoảng 1.100 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Cấu hình PHEV có thể phù hợp với người dùng muốn tiết kiệm nhiên liệu khi di chuyển trong đô thị nhưng không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào trạm sạc. Dù vậy, thông số vận hành chính thức tại Việt Nam vẫn cần chờ hãng công bố.

Wuling chưa công bố giá bán chính thức của Darion. Theo giới tư vấn bán hàng, bản EV 450 km dự kiến có giá khoảng 750 triệu đồng, trong khi bản EV 500 km có thể vượt 800 triệu đồng.

Ở mức giá này, Darion sẽ cạnh tranh với Toyota Innova Cross có giá khởi điểm khoảng 730 triệu đồng và BYD M6 có giá tham khảo khoảng 756 triệu đồng. Trong nhóm MPV điện, VinFast Limo Green có giá 699 triệu đồng, đồng thời sở hữu lợi thế về hệ sinh thái trạm sạc trong nước.