Nâng cấp đèn LED, thay mâm, lắp bodykit để làm đẹp ô tô đón Tết là lựa chọn của không ít chủ xe. Tuy nhiên, nếu không nắm rõ quy định đăng kiểm, người dùng có thể phải tốn thêm tiền tháo bỏ phụ kiện, thậm chí đối mặt mức phạt hàng chục triệu đồng nếu tự ý cải tạo phương tiện trái quy định.

Làm đẹp ô tô đón Tết, chủ xe cần lưu ý quy định đăng kiểm

Chi tiền làm đẹp xe đón Tết, coi chừng mất tiền oan

Dịp cuối năm là thời điểm nhiều chủ ô tô có nhu cầu bảo dưỡng, làm đẹp và nâng cấp phương tiện để chuẩn bị cho những chuyến du xuân, về quê đón Tết.

Bên cạnh các trang bị nguyên bản, người dùng những mẫu xe phổ thông như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Mitsubishi Xforce hiện có nhiều lựa chọn phụ kiện để cá nhân hóa phương tiện theo sở thích.

Nếu chủ xe Vios, Accent có thể lựa chọn thay mặt ca-lăng, lắp bodykit, cánh gió để tạo diện mạo thể thao thì với những mẫu SUV đô thị như Mitsubishi Xforce, các hạng mục như nâng cấp mâm, lốp, giá nóc hay hệ thống chiếu sáng cũng được quan tâm.

Tuy nhiên, ranh giới giữa việc lắp thêm phụ kiện và cải tạo phương tiện trái quy định là điều không phải chủ xe nào cũng nắm rõ.

Tháng 8/2026, Tuổi Trẻ Online từng phản ánh trường hợp một chủ ô tô cho biết đã thay mặt ca-lăng từ năm 2003 nhưng sau đó không đạt kiểm định. Vụ việc cho thấy ngay cả những phụ kiện đã sử dụng nhiều năm cũng cần được xem xét về tính phù hợp với quy định hiện hành.

Không chỉ phát sinh chi phí tháo lắp, những thay đổi thiếu tính toán còn có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành và an toàn của phương tiện.

Chẳng hạn, nâng cấp đèn không đúng kỹ thuật có thể gây chói mắt người đi đường. Thay đổi kích thước mâm, lốp không phù hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến độ chính xác của đồng hồ tốc độ, khả năng đánh lái và đặc tính vận hành của xe.

Độ đèn, thay mâm, lắp bodykit thế nào để không vướng đăng kiểm?

Từ ngày 1/7/2026, Thông tư 30/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng chính thức có hiệu lực, thay thế Thông tư 47/2024/TT-BGTVT, mở rộng và cụ thể hóa nhiều trường hợp thay đổi trang thiết bị không bị coi là cải tạo ô tô.

Quy định này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người sử dụng phương tiện. Tuy nhiên, mỗi hạng mục nâng cấp đều phải đáp ứng những điều kiện cụ thể.

Đáng chú ý, đối với một số hạng mục ngoại thất thuộc trường hợp được phép thay đổi, kích thước bao của xe sau khi lắp đặt không được chênh lệch quá 100 mm so với thông số tương ứng trong hồ sơ kỹ thuật, đồng thời khối lượng bản thân xe phải nằm trong giới hạn sai số cho phép.

Điều này không đồng nghĩa với việc mọi bộ bodykit làm thay đổi kích thước dưới 100 mm đều mặc nhiên hợp lệ.

Tương tự, việc lắp ốp trang trí vành bánh xe khác với thay đổi kích thước mâm, lốp. Chủ xe cần tham khảo thông số kỹ thuật và tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất trước khi nâng cấp.

Riêng việc thay cụm đèn chiếu sáng phía trước bằng loại khác đã được chứng nhận hoặc công bố hợp quy, có công suất tương đương và không phải gia công kết cấu xe vẫn có thể thuộc diện phải chứng nhận cải tạo, nhưng được miễn lập hồ sơ thiết kế nếu đáp ứng các điều kiện quy định.

Tự ý cải tạo ô tô trái quy định, mức phạt có thể lên tới 75 triệu đồng

Ngoài nguy cơ trượt đăng kiểm, chủ ô tô còn có thể đối mặt với mức xử phạt lớn nếu tự ý cải tạo phương tiện trái quy định.

Theo điểm c khoản 16 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi tự ý cải tạo kết cấu, hình dáng, kích thước xe không đúng thiết kế thuộc trường hợp quy định có thể bị phạt từ 65 - 75 triệu đồng đối với cá nhân và 130 - 150 triệu đồng đối với tổ chức.

Độ xe thiếu tính toán, chủ ô tô có nguy cơ mất tiền hai lần

Chủ phương tiện vi phạm còn có thể phải khôi phục tình trạng kỹ thuật ban đầu và thực hiện đăng kiểm lại trước khi đưa xe tham gia giao thông.

Cần lưu ý, mức phạt này không áp dụng mặc nhiên cho mọi trường hợp lắp thêm phụ kiện.

Để tránh mất tiền hai lần, chủ xe Vios, Accent, Xforce nói riêng và người sử dụng ô tô nói chung nên kiểm tra danh mục phụ kiện được nhà sản xuất công bố, tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng và lưu giữ chứng từ mua bán, lắp đặt.

Với những hạng mục liên quan đến hệ thống chiếu sáng, mâm, lốp, hệ thống treo hay kết cấu thân vỏ, người dùng nên tham khảo ý kiến cơ sở đăng kiểm trước khi xuống tiền.

Đặc biệt, lời cam kết “bao đăng kiểm” từ các cửa hàng phụ kiện không thể thay thế những điều kiện pháp lý và tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật của phương tiện.

Làm đẹp ô tô đón Tết là nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, thay vì chạy theo hình thức, chủ xe nên ưu tiên những nâng cấp thực sự hữu ích, an toàn và phù hợp quy định, tránh cảnh vừa mất tiền độ xe, vừa mất tiền tháo phụ kiện ngay trước những chuyến du xuân.