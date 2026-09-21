MG U9 EV sắp mở bán, bán tải điện thách thức Ranger Raptor

Điểm nhấn của U9 EV nằm ở hệ thống truyền động gồm hai mô-tơ điện kết hợp hệ dẫn động bốn bánh. Tổng công suất đạt 325 kW, tương đương khoảng 435 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,8 giây, tương đương thông số được công bố trên Ford Ranger Raptor V6. Tuy nhiên, hai mẫu xe sử dụng những hệ truyền động khác nhau khi U9 EV dùng mô-tơ điện, còn Ranger Raptor V6 trang bị động cơ xăng V6 3.0L tăng áp kép.

Cung cấp năng lượng cho hệ thống truyền động là bộ pin LFP dung lượng 102,2 kWh. Theo tiêu chuẩn WLTP, xe có phạm vi hoạt động tối đa 430 km sau mỗi lần sạc. U9 EV hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 115 kW, cho phép sạc từ 20% lên 80% trong khoảng 42 phút. Sạc AC tại nhà có công suất tối đa 11 kW. Xe cũng được trang bị công nghệ V2L, có thể cấp điện cho các thiết bị bên ngoài với công suất tối đa 6,6 kW.

Dù chuyển sang hệ truyền động điện, MG U9 EV vẫn sử dụng khung gầm rời và duy trì khả năng kéo đặc trưng của dòng bán tải. Xe có thể kéo tối đa 3.500 kg với moóc có phanh, trong khi tải trọng đạt 685 kg. Nhờ đó, mẫu xe vẫn đáp ứng các nhu cầu sử dụng thực dụng bên cạnh khả năng vận hành mạnh.

Không gian chứa đồ cũng được mở rộng với khoang 236 lít dưới nắp ca-pô, vị trí vốn dành cho động cơ trên phiên bản diesel. Thùng hàng phía sau có thể chứa một pallet tiêu chuẩn tại Australia. Ngoài ra, xe được trang bị hệ thống treo khí nén tiêu chuẩn cùng màn hình giải trí hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, sạc điện thoại không dây và hệ thống âm thanh JBL 8 loa.

Các trang bị tiện nghi khác gồm ghế trước có sưởi, ghế lái tích hợp thông gió và massage, vô-lăng sưởi và ghế bọc da. Với mức giá cao hơn đáng kể so với U9 diesel, MG U9 EV được định vị như phiên bản cao cấp, kết hợp khả năng vận hành mạnh của hệ truyền động điện với tính thực dụng vốn có của một mẫu bán tải khung gầm rời.

Phiên bản Giá tại Australia MG U9 Explore diesel 52.990 AUD (~983 triệu đồng) MG U9 Explore X diesel 55.990 AUD (~1,04 tỷ đồng) MG U9 Black Edition diesel 57.990 AUD (~1,08 tỷ đồng) MG U9 Explore X diesel 60.990 AUD (~1,13 tỷ đồng) MG U9 EV 78.990 AUD (~1,46 tỷ đồng)

Tại Australia, MG U9 EV sẽ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Hilux BEV, mẫu bán tải điện có giá 76.490 - 82.990 AUD trước chi phí lăn bánh. Trong khi đó, các phiên bản U9 sử dụng động cơ diesel hiện có giá từ 52.990 - 60.990 AUD. Nếu tính cả chi phí lăn bánh, giá U9 EV được ước tính khoảng 85.000 AUD (tương đương 1,58 tỷ đồng).