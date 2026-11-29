Yamaha Janus sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn, năng động cùng bộ sưu tập màu sắc và họa tiết phong phú. Các trang bị đáng chú ý trên xe gồm đèn định vị LED, cụm đồng hồ kết hợp giữa analog và màn hình LCD, giúp người lái dễ dàng theo dõi các thông số vận hành.

Ở hai phiên bản Đặc biệt và Giới hạn, Janus được trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Key, góp phần nâng cao tính tiện lợi và an toàn khi sử dụng. Bên cạnh đó, cốp chứa đồ dưới yên có dung tích rộng rãi, tích hợp cổng sạc USB, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Về vận hành, Yamaha Janus sử dụng động cơ Blue Core, xi-lanh đơn, dung tích 124,9 cm³, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 7,0 kW tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,6 Nm tại 5.500 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT và hệ thống khởi động điện. Đáng chú ý, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe chỉ ở mức 1,98 lít/100 km, thuộc nhóm những mẫu xe tay ga tiết kiệm nhiên liệu trên thị trường.

Về trang bị vận hành, Janus sử dụng bộ lốp không săm với kích thước 80/80-14 ở bánh trước và 100/70-14 ở bánh sau. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa thủy lực phía trước và phanh tang trống phía sau, đi kèm giảm xóc lò xo trụ giảm chấn thủy lực. Xe có trọng lượng 97 kg, chiều cao yên 770 mm và khoảng sáng gầm 135 mm, mang đến khả năng điều khiển linh hoạt, phù hợp với điều kiện di chuyển trong đô thị.

Hiện Yamaha Janus được phân phối tại thị trường Việt Nam với ba phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Giới hạn. Theo ghi nhận tại các đại lý vào cuối tháng 11/2026, giá bán của cả ba phiên bản đều đang cao hơn một chút so với mức giá niêm yết của hãng.

Dưới đây là bảng giá xe máy Yamaha Janus cập nhật cuối tháng 11/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Mức chênh lệch (VND) Janus Tiêu chuẩn 29,151,000 30,000,000 849,000 Janus Đặc biệt 33,176,000 33,600,000 424,000 Janus Giới hạn 33,382,000 33,800,000 418,000

Lưu ý: Mức giá trên đã bao gồm VAT, chỉ mang tính tham khảo. Giá bán thực tế có thể khác nhau tùy theo từng đại lý và khu vực.