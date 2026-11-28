Với quãng đường 20.000 km mỗi năm, người sử dụng ô tô có thể tiết kiệm hàng chục triệu đồng tiền năng lượng nếu lựa chọn xe điện thay vì xe xăng. Tuy nhiên, trước khi quyết định, người mua vẫn cần tính đến chi phí bảo dưỡng, giá xe, pin và sự thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Cùng đi 20.000 km mỗi năm, xe điện và xe xăng chênh lệch chi phí đáng kể

Khi chuẩn bị mua ô tô, giá bán thường là yếu tố được quan tâm đầu tiên. Nhưng với người thường xuyên sử dụng xe để đi làm, công tác hoặc phục vụ gia đình, khoản tiền phải bỏ ra mỗi tháng để vận hành phương tiện cũng quan trọng không kém.

Đặc biệt, nếu xe di chuyển khoảng 20.000 km mỗi năm, tương đương hơn 1.600 km mỗi tháng, chênh lệch chi phí giữa xe điện và xe xăng có thể trở thành yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến quyết định mua xe.

Chênh lệch hơn 13 triệu đồng tiền năng lượng mỗi năm

Để có phép so sánh tương đối công bằng, tôi tạm lấy hai chiếc ô tô phục vụ gia đình, có kích thước và công năng tương đương. Trong đó, xe điện tiêu thụ trung bình 16 kWh/100 km, còn xe xăng tiêu thụ khoảng 7 lít/100 km.

Đây là mức tiêu thụ giả định để tính toán, không đại diện cho mọi mẫu xe. Mức tiêu hao thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện giao thông, tốc độ, tải trọng và thói quen lái xe.

Xe điện có thể tiết kiệm hơn 13 triệu đồng tiền năng lượng mỗi năm

Với quãng đường 20.000 km mỗi năm, xe điện cần khoảng 3.200 kWh điện. Cộng thêm 10% hao hụt trong quá trình sạc, tổng điện năng lấy từ nguồn sạc vào khoảng 3.520 kWh.

Tạm tính theo giá sạc công cộng 3.858 đồng/kWh của VinFast, người dùng sẽ chi khoảng 13,58 triệu đồng tiền điện mỗi năm.

Trong khi đó, xe xăng tiêu thụ 7 lít/100 km sẽ cần khoảng 1.400 lít nhiên liệu cho quãng đường tương tự. Với giá xăng E10 RON95-III giả định 19.050 đồng/lít, chi phí nhiên liệu vào khoảng 26,67 triệu đồng.

Như vậy, riêng tiền năng lượng, xe điện tiết kiệm khoảng 13,09 triệu đồng mỗi năm.

Nếu duy trì quãng đường này trong 5 năm, tổng cộng 100.000 km, khoản tiết kiệm có thể đạt khoảng 65,45 triệu đồng. Tính trung bình, người sử dụng tiết kiệm hơn 1 triệu đồng mỗi tháng.

Đây là con số đáng chú ý, đặc biệt với những người thường xuyên sử dụng ô tô. Tuy nhiên, cần lưu ý phép tính trên sử dụng giá năng lượng tại một thời điểm, trong khi giá điện và xăng có thể thay đổi trong những năm tới.

Chi phí nhiên liệu là khoản đáng kể với người thường xuyên sử dụng ô tô

Bảng ước tính chi phí năng lượng trong 5 năm

Cần nhấn mạnh, đây mới là chi phí điện và xăng, chưa phải tổng chi phí sở hữu. Nếu có điều kiện sạc tại nhà với mức giá điện phù hợp, chi phí vận hành xe điện có thể thấp hơn. Ngược lại, người thường xuyên sử dụng trạm sạc công cộng cần tính đến các khoản phí phát sinh nếu có.

Xe điện còn lợi thế ở chi phí bảo dưỡng?

Ngoài tiền năng lượng, bảo dưỡng là khoản đáng cân nhắc khi sử dụng ô tô trong thời gian dài.

Với xe xăng, chủ xe phải quan tâm đến các hạng mục như dầu động cơ, lọc dầu, lọc gió, bugi và những bộ phận liên quan đến động cơ, hộp số. Khi quãng đường sử dụng tăng lên, tần suất bảo dưỡng cũng tăng theo.

Trong khi đó, ô tô điện không sử dụng dầu động cơ, bugi hay hệ thống xả như xe xăng. Cấu tạo hệ truyền động đơn giản hơn giúp giảm một số hạng mục bảo dưỡng định kỳ.

Pin và chính sách bảo hành là những yếu tố không thể bỏ qua khi mua xe điện

Hệ thống phanh tái sinh cũng là một lợi thế. Khi giảm tốc, động cơ điện có thể thu hồi một phần động năng để nạp lại pin. Nhờ đó, phanh cơ ít phải hoạt động hơn trong một số điều kiện vận hành, góp phần kéo dài tuổi thọ má phanh.

Dù vậy, xe điện vẫn cần kiểm tra lốp, hệ thống treo, phanh, điều hòa và các bộ phận liên quan đến an toàn. Với quãng đường 100.000 km sau 5 năm, chi phí thay lốp và sửa chữa hao mòn vẫn là khoản không thể bỏ qua.

Do đó, xe điện có lợi thế về số lượng hạng mục bảo dưỡng, nhưng mức tiết kiệm cụ thể cần căn cứ vào lịch bảo dưỡng và bảng giá dịch vụ của từng mẫu xe. Không nên mặc định xe điện luôn có chi phí sửa chữa thấp hơn trong mọi tình huống.

Hệ truyền động đơn giản giúp xe điện giảm nhiều hạng mục bảo dưỡng

Giá mua, pin và khả năng sạc có thể thay đổi quyết định

Sau khi tính được khoản tiết kiệm hơn 65 triệu đồng, tôi vẫn chưa thể khẳng định xe điện chắc chắn kinh tế hơn xe xăng.

Lý do là giá mua ban đầu và giá trị bán lại có thể tạo ra khác biệt lớn. Nếu xe điện có giá lăn bánh cao hơn xe xăng cùng phân khúc 80-100 triệu đồng, khoản tiết kiệm năng lượng trong 5 năm chưa đủ bù đắp chênh lệch này.

Bên cạnh đó, pin là bộ phận khiến nhiều người mua xe điện băn khoăn. Sau 100.000 km, dung lượng pin có thể suy giảm tùy công nghệ, điều kiện sử dụng và thói quen sạc. Tuy nhiên, pin không phải cứ đến một mốc quãng đường nhất định là bắt buộc phải thay mới. Người mua cần tìm hiểu thời hạn bảo hành, giới hạn số kilomet và điều kiện bảo hành của từng hãng.

Một vấn đề khác là sự thuận tiện khi sạc. Nếu phần lớn quãng đường nằm trong đô thị, có chỗ đỗ xe cố định và thuận tiện sạc qua đêm, xe điện có thể là lựa chọn hợp lý. Người dùng chủ động nạp pin trong thời gian xe không hoạt động, đồng thời giảm nhu cầu ghé trạm nhiên liệu.

Ngược lại, nếu 20.000 km chủ yếu đến từ những chuyến đi tỉnh, công tác liên tục hoặc di chuyển qua nhiều địa phương, xe xăng vẫn có ưu điểm về thời gian tiếp nhiên liệu và sự linh hoạt.

Xe điện hoàn toàn có thể đi đường dài, nhưng người sử dụng cần chủ động tính toán vị trí trạm sạc và thời gian nạp pin. Với người ở chung cư, khả năng bố trí điểm sạc cũng cần được tìm hiểu trước khi mua xe.

Sạc tại nhà có thể giúp người dùng xe điện tối ưu chi phí vận hành

Đi 20.000 km mỗi năm, nên chọn xe nào?

Nếu đặt mình vào vị trí một người chuẩn bị bỏ ra vài trăm triệu đồng để mua ô tô, tôi sẽ nghiêng về xe điện nếu có điều kiện sạc thuận tiện và phần lớn quãng đường di chuyển nằm trong thành phố.

Với 20.000 km mỗi năm, khoản tiết kiệm năng lượng khoảng 13 triệu đồng mỗi năm là lợi thế đáng kể. Sau 5 năm, con số này có thể đạt hơn 65 triệu đồng, chưa kể khả năng tiết kiệm thêm từ bảo dưỡng.

Tuy nhiên, nếu công việc đòi hỏi thường xuyên đi tỉnh, di chuyển đường dài hoặc lịch trình khó dự đoán, xe xăng vẫn có những ưu điểm thực tế. Người mua cũng có thể cân nhắc xe hybrid nếu muốn giảm tiêu hao nhiên liệu nhưng chưa sẵn sàng chuyển sang xe điện hoàn toàn.

Sau cùng, đi 20.000 km mỗi năm là điều kiện để xe điện phát huy rõ lợi thế về chi phí vận hành. Nhưng lựa chọn nào kinh tế hơn còn phụ thuộc vào giá mua, khả năng sạc và giá trị bán lại.

Nếu chỉ nhìn vào tiền điện và xăng, xe điện đang có ưu thế rõ rệt. Nhưng để đưa ra quyết định phù hợp, người mua cần tính toán toàn bộ chi phí sở hữu trong suốt thời gian sử dụng.