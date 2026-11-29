Honda vừa công bố những hình ảnh phác họa thiết kế chính thức đầu tiên của mẫu SUV điện Alpha, hé lộ diện mạo ngoại thất và không gian nội thất 5 chỗ trước khi xe ra mắt toàn cầu vào ngày 2/12/2026.

Được tạo hình tại Trung tâm Thiết kế của Honda ở Nhật Bản, Alpha sở hữu phong cách hiện đại với nhiều đường nét góc cạnh. Phần đầu xe nổi bật với mảng ốp màu tối tích hợp logo chữ H mới, kết hợp dải đèn LED thanh mảnh chạy ngang sát mép nắp ca-pô. Cản trước thiết kế tách biệt, tích hợp các khe gió nằm ngang và chi tiết trang trí tương phản.

Nhìn từ bên hông, xe mang dáng vẻ đặc trưng của SUV với nắp ca-pô phẳng, vòm bánh xe cơ bắp và ốp cua lốp màu tối. Bộ mâm hợp kim phay xước hai tông màu có tạo hình góc cạnh. Phần mui và các cột xe sơn tối màu tạo hiệu ứng nóc lơ lửng, kết hợp đường viền cửa sổ vuốt cao dần về phía sau. Tay nắm cửa trước được thiết kế ẩn vào thân xe, trong khi tay nắm cửa sau bố trí trên cột C. Xe vẫn sử dụng gương chiếu hậu truyền thống.

Không gian nội thất của Alpha cũng lần đầu được Honda hé lộ. Khoang lái có thiết kế theo phương ngang, nổi bật với màn hình giải trí cảm ứng cỡ lớn đặt nổi và cụm đồng hồ kỹ thuật số phía sau vô-lăng hai chấu. Hệ thống thông tin giải trí hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, song kích thước màn hình cùng thông số chi tiết chưa được công bố.

Bên dưới màn hình là cụm nút điều chỉnh điều hòa thanh mảnh. Bệ trung tâm nhô cao, tích hợp nhiều ngăn chứa đồ, trong khi các cổng sạc và nút chức năng bổ sung được bố trí ở khu vực thấp hơn. Dải đèn viền nội thất màu xanh chạy ngang táp-lô và kéo dài sang các tấm ốp cửa.

Khoang hành khách có cấu hình 5 chỗ, sử dụng ghế bọc vật liệu sáng màu cùng cửa sổ bên kích thước lớn. Hàng ghế sau dạng băng dài, trang bị ba tựa đầu và bệ tỳ tay trung tâm tích hợp giá để cốc. Honda cho biết nội thất được phát triển theo hướng đề cao sự thoải mái, công nghệ và tính tiện dụng.

Trước khi công bố thiết kế, Honda đã triển khai chương trình thử nghiệm Alpha trên toàn Ấn Độ từ tháng 3/2026 tại cơ sở Tapukara. Các bài đánh giá bao gồm khả năng vận hành trên đường cao tốc, trong đô thị, địa hình phức tạp, nhiều điều kiện thời tiết và khả năng tương thích với hạ tầng sạc tại địa phương.

Alpha nằm trong kế hoạch giới thiệu 10 mẫu ô tô mới của Honda tại Ấn Độ đến năm 2030, trong đó có 7 mẫu SUV. Đây được định hướng là mẫu ô tô điện đầu tiên của hãng sản xuất nội địa tại thị trường này, đồng thời phục vụ kế hoạch xuất khẩu.

Hiện Honda chưa công bố thông số hệ truyền động, dung lượng pin, phạm vi hoạt động hay giá bán của Alpha. Các thông tin chi tiết dự kiến được hé lộ tại sự kiện ra mắt toàn cầu vào ngày 2/12 tới.