Ảnh thực tế bán tải điện VinFast VF Wild tại đại lý

VF Wild xuất hiện tại đại lý với ngoại thất màu bạc, duy trì thiết kế tương đồng mẫu xe VinFast từng công bố. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị ban ngày kết hợp logo chữ V, trong khi cụm đèn chiếu sáng chính được đặt thấp hơn. Nắp ca-pô tạo hình cơ bắp, kết hợp các chi tiết tối màu tương phản.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.376 x 2.069 x 1.873 mm, chiều dài cơ sở 3.258 mm. So với Ford Ranger, Toyota Hilux hay Mitsubishi Triton, VF Wild có chiều rộng lớn hơn. Thùng hàng kích thước 1.574 x 1.512 x 509 mm, tải trọng tối đa 750 kg. Cửa thùng được hỗ trợ bằng cơ cấu khí nén, trong khi bệ bước hai bên giúp việc tiếp cận thùng hàng thuận tiện hơn. Xe sử dụng vành 18 inch, lốp 255/70 R18.

Điểm đặc biệt của VF Wild nằm ở kết cấu thân liền khối (unibody) thay vì khung rời như phần lớn bán tải truyền thống. Xe cũng sử dụng hệ thống treo sau đa liên kết, hướng tới sự ổn định và êm ái khi vận hành hơn là khả năng chở tải nặng.

VF Wild là mẫu bán tải đầu tiên tại Việt Nam sử dụng hệ truyền động REEV (Range Extended Electric Vehicle). Xe được dẫn động bằng mô-tơ điện đặt ở cầu trước, công suất 214 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm. Động cơ xăng 1.5L không trực tiếp dẫn động bánh xe mà đóng vai trò máy phát điện.

Bộ pin LFP dung lượng 46,4 kWh cho phép xe chạy thuần điện hơn 250 km theo tiêu chuẩn NEDC. Khi kết hợp với động cơ xăng, phạm vi hoạt động được công bố lên tới khoảng 1.100 km. Xe còn hỗ trợ V2L, cho phép cấp điện cho các thiết bị bên ngoài, phù hợp với nhu cầu cắm trại và dã ngoại.

Khoang nội thất được thiết kế theo hướng hiện đại, với bảng táp-lô nhiều tầng và màn hình cảm ứng 10 inch ở trung tâm. Táp-pi cửa có họa tiết lấy cảm hứng từ đỉnh Fansipan, cần chuyển số đặt phía sau vô-lăng. Hàng ghế sau có sàn phẳng, khoảng để chân rộng và độ ngả lưng tương đối thoải mái.

Về công nghệ, xe được trang bị trợ lý ảo 3.0, hỗ trợ tương tác bằng giọng nói; giám sát và điều khiển xe từ xa qua smartphone hoặc smartwatch; cập nhật phần mềm FOTA, theo dõi sức khỏe pin và ghi nhận hành vi lái xe.

VinFast sẽ nhận đặt cọc VF Wild từ 25/9 đến 30/9/2026. Giá niêm yết là 860 triệu đồng cho các màu đen, đỏ, trắng và 872 triệu đồng cho màu bạc. Khách hàng đặt cọc sớm được ưu đãi 61 triệu đồng/xe.

Với cấu hình unibody, REEV và dẫn động cầu trước, VF Wild đi theo hướng khác biệt so với các mẫu bán tải diesel truyền thống, tập trung nhiều hơn vào nhu cầu di chuyển đường trường, du lịch và dã ngoại thay vì chở tải nặng hoặc off-road chuyên sâu.

Ảnh: Đại lý