Ở phiên bản mới, Honda tập trung thay đổi diện mạo cho Scoopy thông qua việc bổ sung và điều chỉnh màu sắc, họa tiết. Với tổng cộng 10 lựa chọn màu sắc khác nhau, phiên bản mới mang tới cho khách hàng đa dạng các lựa chọn phù hợp với sở thích.

Về vận hành, Scoopy 2027 vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, làm mát bằng không khí, dung tích 110cc, tích hợp công nghệ eSP và hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Động cơ sản sinh công suất tối đa 6,6 kW (khoảng 9 mã lực) tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm tại 6.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT.

Theo công bố của Honda, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu 59 km/lít theo kết quả thử nghiệm nội bộ của hãng và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3.

Trang bị trên Scoopy 2027 gồm đèn pha LED Crystal Block tạo hình tròn, bộ mâm hợp kim 12 inch kết hợp lốp không săm và bảng đồng hồ kỹ thuật số. Xe cũng có cổng sạc USB Type-C, móc treo đồ có thể gập gọn và gác chân cho người ngồi sau. Riêng hai phiên bản Stylish và Prestige được trang bị Honda Smart Key, tích hợp tính năng Answer Back hỗ trợ tìm vị trí xe và hệ thống báo động chống trộm.

Tại Indonesia, Scoopy 2027 có giá bán lăn bánh tại Jakarta từ 23,376 triệu rupiah - khoảng 32,8 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.