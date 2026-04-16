Honda “chơi lớn”, giảm ngay hàng chục triệu cho loạt xe bán chạy

Đây được xem là cơ hội vàng cho những ai đang có ý định sở hữu xe mới, đặc biệt ưa chuộng thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, từ đó giúp giảm chi phí lăn bánh đáng kể.

Chương trình ưu đãi áp dụng cho tất cả các phiên bản của City và BR-V. Tuy nhiên, HR-V không áp dụng cho phiên bản hybrid, trong khi CR-V chỉ có phiên bản L sản xuất trước tháng 3/2026 được hưởng ưu đãi và số lượng có hạn. Để nhận được ưu đãi này, khách hàng cần ký hợp đồng và hoàn tất thủ tục thanh toán trong tháng 4.

Đặc biệt, Honda còn hỗ trợ lãi suất ngân hàng với mức cố định 6,6% trong 12 tháng đầu qua VP Bank, hoặc 7,5% qua ngân hàng VIB, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong vấn đề tài chính.

Về các mẫu xe, Honda City phiên bản mới được thiết kế thể thao và hiện đại hơn, trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn Honda Sensing trên tất cả các phiên bản. Đây là mẫu sedan đã vinh dự nhận giải thưởng “Xe được yêu thích nhất phân khúc gầm thấp 500-700 triệu đồng” từ Otofun.

Ra mắt tại Việt Nam từ tháng 10/2023, Honda CR-V thế hệ thứ 6 sử dụng động cơ 1.5L tăng áp với công suất 188 mã lực và cũng được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe Honda Sensing.

Trong khi đó, với thiết kế độc đáo kết hợp giữa SUV và MPV, BR-V trang bị động cơ VTEC 1.5L với công suất 119 mã lực và đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ ASEAN NCAP. Phiên bản L của BR-V còn được trang bị hệ thống quan sát làn đường Honda LaneWatch giúp nâng cao tính an toàn cho người lái.

Cuối cùng, mẫu xe ra mắt hồi tháng 4/2025, HR-V, được trang bị động cơ i-VTEC 1.5L hút khí tự nhiên với công suất 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm. Tất cả các phiên bản HR-V đều được trang bị hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn Honda Sensing nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng.