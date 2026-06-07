Yamaha tung Vino 2026: Mẫu xe ga "nhỏ mà có võ" dành cho đô thị đông đúc

Tiếp tục duy trì thiết kế retro-pop đã trở thành dấu ấn riêng, ở phiên bản mới, Vino 2026 không thay đổi quá nhiều về triết lý thiết kế mà tập trung phát huy những giá trị vốn làm nên sức hút của dòng xe, bao gồm ngoại hình cổ điển dễ nhận diện, khả năng vận hành thân thiện và tính thực dụng phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày trong môi trường đô thị.

Yamaha Vino 2026 sử dụng nhiều đường cong bo tròn kết hợp cùng cụm đèn pha hình tròn đặc trưng, tạo nên vẻ ngoài vừa hoài cổ vừa trẻ trung. Không giống nhiều mẫu tay ga hiện đại đang theo đuổi phong cách thể thao hoặc góc cạnh, Vino hướng đến sự thân thiện và gần gũi, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ người mới làm quen với xe máy cho tới những người tìm kiếm một phương tiện nhỏ gọn để di chuyển trong thành phố.

Kích thước tổng thể của xe là 1.650 mm dài, 670 mm rộng và 1.015 mm cao, đi cùng chiều dài cơ sở 1.180 mm. Chiều cao yên chỉ 720 mm và trọng lượng xe ở mức 81 kg giúp người lái dễ dàng chống chân, dắt xe hay xoay trở trong các không gian chật hẹp. Đây là những yếu tố đặc biệt quan trọng đối với đối tượng khách hàng trẻ tuổi, người cao tuổi hoặc những ai thường xuyên phải di chuyển trong các tuyến phố đông đúc.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, Yamaha cũng chú trọng đến tính thực dụng trên Vino 2026. Xe được trang bị khoang chứa đồ dưới yên có dung tích khoảng 20 lít, đủ sức chứa mũ bảo hiểm hoặc các vật dụng cá nhân cần thiết. Khu vực phía trước còn có thêm hộc chứa đồ tiện lợi dành cho những món đồ nhỏ thường xuyên sử dụng. Đáng chú ý, Yamaha tích hợp sẵn cổng nguồn 12V, cho phép người dùng sạc điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử cầm tay trong quá trình di chuyển, nâng cao đáng kể tính tiện nghi cho nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Vino 2026 được trang bị động cơ xy lanh đơn dung tích 49cc, loại SOHC, làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa 4,5 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 4,1 Nm tại 6.000 vòng/phút. Xe cũng được trang bị Idling Stop giúp tăng hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu khi vận hành.

Yamaha vẫn trang bị hệ thống phanh kết hợp Combi Brake nhằm hỗ trợ người lái phân bổ lực phanh hiệu quả hơn. Khi bóp phanh bên trái, lực hãm sẽ được phân chia hợp lý giữa hai bánh, giúp xe giảm tốc ổn định hơn và hạn chế tình trạng mất cân bằng khi phanh gấp. Đây là trang bị đặc biệt hữu ích đối với những người chưa có nhiều kinh nghiệm điều khiển xe máy.

Tại thị trường Nhật Bản, Vino 2026 được bán với mức giá 214.500 yên (khoảng 35,3 triệu đồng) gồm 6 lựa chọn màu sắc là Fighting Red, Puko Blue, Matte Jeans Blue Metallic, Mahogany Brown Metallic, Harvest Beige và Graphite Black.