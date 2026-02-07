Giá xe ô tô Honda giảm cực sâu, thấp chưa từng có, Honda City, Honda CR-V chưa bao giờ rẻ thế

Giá xe ô tô Honda giảm cực sâu

Honda CR-V bản L đang khuyến mại tới 80 triệu đồng.

Theo thông báo chính thức từ Honda Việt Nam (HVN), chương trình khuyến mại áp dụng trong tháng 2/2026 bao gồm loạt ưu đãi đặc biệt cho các mẫu xe City, CR-V bản L/G và Honda Civic e:HEV RS. Trong đó, mẫu sedan đô thị City, được ví như "gà đẻ trứng vàng" của Honda gây chú ý khi được nâng mức hỗ trợ lệ phí trước bạ 50%.

Không kém cạnh, dòng SUV Honda CR-V bản L và G cũng được tặng tới 80 triệu đồng khi mua. Honda Civic e:HEV RS, mẫu sedan cỡ C của hãng cũng tham gia chương trình với mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và một năm bảo hiểm thương hiệu Honda.

Ưu đãi dành cho khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất thủ tục mua xe từ ngày 01 đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2026.

Bảng giá xe ô tô Honda được khuyến mại

Đánh giá xe ô tô Honda

Tại Việt Nam, City là một trong những mẫu xe thành công của Honda. Ở phiên bản mới nhất, mẫu sedan cỡ B được tạo hình theo phong cách thể thao, nội thất bọc da ở bản RS và L, tích hợp các công nghệ an toàn chủ động của gói hỗ trợ lái xe Honda Sensing.

Tương tự, CR-V cũng là mẫu xe trang bị Honda Sensing trên mọi phiên bản, gây ấn tượng nhờ động cơ tăng áp 1.5, công suất 188 mã lực.

Ra mắt thế hệ thứ 11 tại Việt Nam hồi tháng 10 năm ngoái, Civic mang làn gió mới cho phân khúc sedan cỡ C, điểm nhấn là động cơ hybrid kết hợp DNA thể thao đặc trưng của hãng Nhật, hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái linh hoạt và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

BR-V thuộc phân khúc MPV cỡ B, trang bị động cơ 1.5 cho công suất 119 mã lực và gói hỗ trợ lái xe an toàn Honda Sensing trên mọi phiên bản, nhận đánh giá an toàn 5 sao từ ASEAN NCAP.