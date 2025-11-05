Honda CR-V giảm tới 126 triệu đồng, nhiều mẫu xe ưu đãi

Theo đó, Honda CR-V bản G và L 2WD được giảm trực tiếp 80 triệu đồng, còn CR-V e:HEV RS (bản hybrid) được tặng 100% lệ phí trước bạ (với xe VIN 2024), giúp tiết kiệm khoảng 126 triệu đồng. Đây được xem là động thái dọn kho trước khi Honda chuyển sang lắp ráp trong nước CR-V hybrid từ năm 2026.

Honda City được tặng toàn bộ lệ phí trước bạ, trị giá 50–57 triệu đồng. Honda Civic bản e:HEV RS và Civic L được miễn 100% lệ phí, trong khi bản RS và G nhận ưu đãi 50% cùng 1 năm bảo hiểm thương hiệu.

Honda HR-V bản G được tặng 100% lệ phí trước bạ (khoảng 70 triệu đồng), hai bản L và RS hưởng 50% kèm 1 năm bảo hiểm. Với Honda BR-V, bản L cao cấp được tặng 100% phí trước bạ, bản G được hỗ trợ 50% lệ phí.

Song song, HVN còn triển khai chương trình “Hỗ trợ siêu hời – Lên đời xế mới” cho khách hàng đổi xe chính hãng. Khi bán lại xe cũ tại đại lý và mua mới các mẫu CR-V, Civic, HR-V hoặc BR-V, khách hàng sẽ được hỗ trợ tiền mặt từ 20–30 triệu đồng.

Các chương trình ưu đãi áp dụng trên toàn hệ thống đại lý Honda Ô tô toàn quốc trong tháng 11/2025, giúp người mua dễ dàng tiếp cận xe mới với chi phí hợp lý hơn trong mùa mua sắm cuối năm.