Ngắm Honda Scoopy 2026 giá hơn 40 triệu đồng, ăn xăng cực ít

Honda Scoopy 2026 thế hệ mới tại thị trường Thái Lan sở hữu diện mạo trẻ trung, cá tính và đậm chất thời trang. Mẫu xe này sở hữu 9 màu sắc mới được chia thành 3 phong cách khác nhau, tỏ ra khá phù hợp với giới trẻ.

Nhìn diện mạo bên ngoài, Honda Scoopy 2026 mới gây ấn tượng với bộ màu sắc và họa tiết thiết kế hoàn toàn mới, mang đến cảm giác vui tươi, tự tin và giúp người dùng thể hiện phong cách riêng. Xe được trang bị nhiều tiện ích hiện đại dành cho giới trẻ như đèn pha LED Crystal Block đặc trưng với tạo hình chữ S nổi bật, màn hình kỹ thuật số hiển thị đầy đủ thông tin vận hành, mức tiêu hao nhiên liệu và nhắc nhở thay dầu.

Bên cạnh đó là tính năng theo dõi quãng đường di chuyển, đèn báo Eco Lamp hỗ trợ lái xe tiết kiệm nhiên liệu, cổng sạc USB Type-C tiện lợi cùng khoang chứa đồ dưới yên rộng rãi có thể chứa vừa mũ bảo hiểm cỡ lớn. Riêng phiên bản Club 12 còn được trang bị Honda Smart Key với khả năng định vị và tìm xe từ xa, nâng cao tính an toàn và tiện dụng trong quá trình sử dụng.

Về khả năng vận hành, Honda SCOOPY mới được phát triển trên nền tảng công nghệ Honda Smart Technology dành cho dòng xe tay ga. Xe sử dụng động cơ ADVANCED GEN eSP dung tích 110cc, mang lại khả năng tăng tốc mượt mà, dễ điều khiển và mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng lên tới 58,8 km/lít.

Hệ thống Idling Stop System tự động tắt máy khi dừng và khởi động lại ngay khi vặn ga giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả. Trong khi công nghệ phanh liên hợp (CB) của xe giúp phân bổ lực phanh hợp lý giữa bánh trước và bánh sau, góp phần tăng độ an toàn khi vận hành.

Honda Scoopy mới được phân phối với 3 phiên bản chính. Phiên bản Club 12 hướng đến những khách hàng yêu thích thời trang với 4 màu sắc gồm Đen - Đỏ, Hồng, Xám - Trắng và Trắng - Xanh dương, có giá đề xuất 55.100 baht (44,6 triệu đồng).

Phiên bản Cao cấp (Prestige) mang phong cách thanh lịch và cá tính với các màu Xanh lá, Đen và Trắng, giá bán 53.700 baht (43,48 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản Đô thị (Urban) kết hợp nét cổ điển và hiện đại với hai lựa chọn màu Xanh nhạt và Đen, được niêm yết ở mức 50.600 baht (40,97 triệu đồng).