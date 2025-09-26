Hãng xe Nhật Suzuki thay đổi logo phẳng sau 20 năm

Đại diện mới nhất gia nhập xu hướng logo phẳng thế hệ mới chính là Suzuki với logo hình chữ S trứ danh. Nhưng những thay đổi này khó có thể nhận ra bằng mắt thường. Trong kỷ nguyên mà smartphone và mạng xã hội định hình cách các thương hiệu thể hiện mình, những logo 3D bóng bẩy dần bị khai tử. Suzuki là cái tên mới nhất tham gia “làn sóng logo phẳng”, đánh dấu lần đổi mới đầu tiên kể từ năm 2003.

Biểu tượng vẫn giữ nguyên hình dáng chữ “S” đặc trưng đã xuất hiện từ năm 1958. Điểm khác biệt là bề mặt phẳng mượt mà, các đường viền mảnh, cùng việc loại bỏ lớp mạ chrome bóng loáng để thay bằng màu bạc sáng, giống nhôm mờ. Suzuki cho biết lựa chọn này thân thiện hơn với môi trường.

Ông Toshihiro Suzuki - Chủ tịch kiêm CEO Suzuki chia sẻ lý do đổi mới: “Logo mới thể hiện cam kết của Suzuki trong việc ‘đặt mình vào vị trí khách hàng để tạo ra những sản phẩm có giá trị’, vốn luôn là giá trị cốt lõi, đồng thời thể hiện quyết tâm đón nhận những thách thức trong kỷ nguyên mới.

Dưới khẩu hiệu ‘By Your Side’, chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến giải pháp di chuyển gắn liền với đời sống hằng ngày, cùng khách hàng tiến bước và đóng góp vào việc xây dựng một tương lai bền vững.”

Các chuyên gia thiết kế nhận định logo 2D đơn giản hiển thị tốt hơn trên màn hình nhỏ, nơi người dùng tương tác nhiều nhất với thương hiệu. Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng việc làm phẳng logo khiến chúng mất đi chiều sâu và sự hiện diện vật lý trong thế giới thực.

Suzuki không phải là trường hợp duy nhất. Trong vài năm qua, hàng loạt hãng xe đã áp dụng phong cách này, đổi logo và định vị lại thương hiệu, bao gồm VW, Audi, Nissan, Mazda, BMW, Mini, Volvo, Kia, Opel, Renault, Peugeot, Aston Martin, Bentley, Lotus, Jaguar, Buick, GM và Lamborghini.

Suzuki xác nhận logo mới là một phần của chiến dịch tái định vị thương hiệu với khẩu hiệu “By Your Side”. Biểu tượng sẽ xuất hiện lần đầu trên các mẫu concept ra mắt tại triển lãm Japan Mobility Show 2025 vào ngày 30 tháng 10.

Sau đó, logo mới sẽ dần được áp dụng trên toàn bộ dải sản phẩm toàn cầu. Do tỷ lệ của logo không thay đổi, nó có thể lắp ngay trên lưới tản nhiệt và đuôi xe các mẫu hiện tại mà không cần chờ vòng đời nâng cấp. Mẫu xe mới nhất trong danh mục của Suzuki là SUV Victoris, ra mắt tại thị trường Ấn Độ.