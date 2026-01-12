Hyundai SantaFe Premimum hàng hiếm với máy dầu, Odo chỉ 30.000Km sau 5 năm

Một chiếc Hyundai SantaFe Premium 2.2L HTRAC 2020 đang được rao bán tại Hà Nội với mức giá 885 triệu đồng, đăng ngày 11/01/2026. Tin đăng hiện nhận hàng chục ượt xem, cho thấy mẫu SUV 7 chỗ này vẫn nhận được sự quan tâm nhất định trên thị trường xe đã qua sử dụng, đặc biệt là với những người tìm kiếm xe máy dầu, dẫn động 4 bánh và tình trạng còn tốt.

Tin rao bán xe. (Ảnh chụp màn hình)

Sau 5 năm sử dụng, xe mới lăn bánh khoảng 30.000 km, con số Odo tương đối thấp nếu đặt trong bối cảnh nhiều xe cùng đời đã vượt mốc 70.000–100.000 km. Việc xe được lắp ráp trong nước cũng giúp người mua yên tâm hơn về chi phí bảo dưỡng và khả năng tìm phụ tùng thay thế trong quá trình sử dụng lâu dài tại Hà Nội cũng như các tỉnh phía Bắc.

SantaFe 2020 được đánh giá cao ở thiết kế trung tính, bền dáng theo thời gian. Phiên bản Premium máy dầu 2.2L HTRAC là cấu hình cao, trang bị hệ dẫn động AWD toàn thời gian, phù hợp với người thường xuyên di chuyển đường dài, đi cao tốc, hoặc có nhu cầu sử dụng xe trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Tại Hà Nội, nơi mật độ giao thông cao và thỉnh thoảng gặp mưa lớn, hệ dẫn động 4 bánh mang lại cảm giác kiểm soát và ổn định tốt hơn.

Ảnh thực tế chiếc xe được rao bán.

Động cơ diesel 2.2L kết hợp hộp số tự động là điểm mạnh quen thuộc của Hyundai SantaFe. Máy dầu cho lực kéo khỏe ở dải tua thấp, phù hợp với thân xe lớn và cấu hình 7 chỗ. Trong quá trình sử dụng thực tế, dòng động cơ này thường được người dùng đánh giá cao về độ bền và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, nhất là khi di chuyển đường trường hoặc chở đủ tải.

Ngoại thất xe có màu đen, tạo cảm giác sang trọng và dễ giữ giá khi bán lại. Nội thất màu đỏ là chi tiết khá hiếm, mang tính cá nhân hóa cao, phù hợp với người thích sự khác biệt. Người bán mô tả xe còn bọc nilon quanh xe, hướng đến nhóm khách hàng kỹ tính, yêu cầu cao về hình thức. Dù vậy, người mua tại Hà Nội vẫn nên xem xe trực tiếp để kiểm tra kỹ tình trạng sơn, nội thất và các chi tiết hao mòn theo thời gian.

Về công năng, SantaFe Premium 2020 đáp ứng tốt nhu cầu của một mẫu SUV gia đình. Không gian 7 chỗ đủ rộng cho các chuyến đi xa, hàng ghế sau có thể gập linh hoạt khi cần chở nhiều hành lý. Cách vận hành thiên về êm ái, nhẹ nhàng, phù hợp với môi trường đô thị như Hà Nội, nơi người dùng đề cao sự thoải mái hơn là cảm giác lái thể thao.

Mức giá 885 triệu đồng phản ánh đúng cấu hình máy dầu AWD và số km thấp của xe. Người mua tiết kiệm được một khoản đáng kể nhưng vẫn sở hữu mẫu SUV 7 chỗ mạnh mẽ, nhiều trang bị và còn giá trị sử dụng dài hạn. Với người đang tìm một chiếc SantaFe cũ bán tại Hà Nội, ưu tiên máy dầu, dẫn động 4 bánh và tình trạng còn đẹp, đây là lựa chọn đáng để cân nhắc.