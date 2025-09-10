Suzuki Fronx chốt ngày ra mắt tại Thái Lan

Mẫu SUV hạng B đình đám vừa trình làng ở Indonesia trong tháng 5/2025. Thông số kỹ thuật vẫn chưa hé lộ nhưng giá bán dự kiến thấp hơn XL7 Hybrid tại Thái. Theo chuyên trang Autolifethailand, Suzuki Thái Lan đặt kỳ vọng sẽ bán được 2.000 xe Suzuki Fronx trong vòng 4 tháng, góp phần vào mục tiêu doanh số 8.000 xe trong năm tài chính 2025.

Suzuki Fronx Hybrid được giới thiệu lần đầu tại Indonesia vào cuối tháng 5/2025. Mẫu xe B-SUV của Suzuki sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.995 x 1.765 x 1.550 (mm). Chiều dài cơ sở 2.520 mm. Thông số này ở mức trung bình phân khúc, nhỏ so với các đối thủ và tiệm cận với phân khúc A+.

Trang bị tiêu chuẩn bao gồm đèn pha và đèn hậu LED, đèn pha tự động, la-zăng hợp kim 16 inch đi kèm thông số lốp 195/60, chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, màn hình giải trí cảm ứng 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, vô lăng bọc da, màn hình hiển thị HUD, sạc không dây, điều hòa tự động…

Tại Thái Lan, Suzuki Fronx có thể sẽ mang đến 2 tùy chọn động cơ tương tự Indonesia, bao gồm: Động cơ xăng I4, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Đi kèm hộp số sàn 5 cấp và tự động 5 cấp.

Động cơ Dual JET, dung tích 1.5L Mild-hybrid cho công suất tối đa 101 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Mô-tơ điện WA06A đi kèm sẽ cho công suất 3,1 mã lựcvà mô-men xoắn tối đa 60 Nm, tích hợp bộ khởi động ISG hỗ trợ vượt xe hoặc tăng tốc. Ngoài ra, động cơ này cũng đi kèm 2 tùy chọn số sàn 5 cấp và số tự động 6 cấp.

Phiên bản Suzuki Fronx Hybrid còn được trang bị hệ thống an toàn chủ động Suzuki Safety Support với các tính năng Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), Hỗ trợ giữ làn đường (LKA), Cảnh bảo chệch làn (LDP), Hệ thống giám sát điểm mù, Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, Đèn pha thích ứng (HBA). Ngoài ra, còn có camera toàn cảnh 360 độ, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, 6 túi khí…

Cũng theo Autolifethailand, giá bán Suzuki Fronx có thể định vị nằm giữa Suzuki Swift và Suzuki XL7 Hybrid. Theo đó, mức giá kỳ vọng từ 600.000 – 700.000 baht (khoảng 486 – 567 triệu đồng). Ngoài ra, với việc nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, các chuyên gia từ Autolifethailand cũng kỳ vọng Suzuki Fronx sắp ra mắt sẽ trang bị tốt hơn phiên bản nhập khẩu Ấn Độ, ra mắt tại Nhật Bản.