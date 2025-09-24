Suzuki Fronx hoàn toàn mới chốt ngày ra mắt tại Việt Nam

Vào hồi tháng 5/2025, hãng đã xác nhận kế hoạch đưa mẫu xe Fronx mới về nước ta vào cuối năm nay. Đến nay, lịch ra mắt cụ thể của Suzuki Fronx ở thị trường Việt Nam đã được hé lộ. Theo đó, Suzuki Fronx sẽ được giới thiệu với khách hàng trong nước vào ngày 17/10 tới đây.

Xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Được định vị trong phân khúc SUV hạng A, tân binh nhà Suzuki sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Kia Sonet và Toyota Raize. Xe sở hữu kích dài x rộng x cao lần lượt như sau: 3.995 x 1.765 x 1.550 mm và chiều dài cơ sở 2.520 mm.

Bên cạnh đó, xe còn có bán kính quay đầu chỉ 4,8 m, được cho là nhỏ nhất trong phân khúc. Điều này sẽ giúp tân binh nhà Suzuki dễ dàng xoay xở trong điều kiện giao thông đông đúc ở đô thị tại Việt Nam. Điểm nhấn của xe chính là thiết kế SUV lai Coupe phong cách hơn các đối thủ cùng phân khúc. Bên cạnh đó, xe còn có hàng loạt chi tiết ngoại thất đáng chú ý như hệ thống đèn nhiều tầng phía trước với dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ nằm bên trên...

Hiện trang bị cụ thể của xe ở thị trường Việt Nam chưa được công bố. Trong khi đó, tại thị trường Indonesia, xe sở hữu màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, kết nối Bluetooth,... Hệ thống âm thanh của xe với 6 loa, cổng sạc USB Type A/Type C, điều hòa tự động đi kèm màn hình hiển thị kỹ thuật số, cửa gió dành cho hàng ghế sau, sạc điện thoại không dây và khởi động nút bấm.

Suzuki Fronx tại thị trường nước ngoài có hai tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng I4, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp.

Thứ hai là động cơ xăng I4, dung tích 1.5L kết hợp với công nghệ mild hybrid Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) dành cho phiên bản cao cấp, cho công suất tối đa 101 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Động cơ đi với mô-tơ điện giúp bổ sung 3,1 mã lực và 60 Nm cùng pin lithium-ion 6 Ah. Thêm vào đó là hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp.

Đặc biệt, mẫu SUV hạng A này còn có camera 360 độ và gói tính năng an toàn chủ động Suzuki Safety Support ở bản cao cấp. Gói này bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo/ngăn lệch làn đường và hỗ trợ đèn pha.

Mẫu xe cỡ nhỏ Suzuki Fronx về Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc và hứa hẹn có giá bán hợp lý so với các đối thủ cùng phân khúc. Hiện giá bán của dòng xe Suzuki Fronx tại Việt Nam vẫn còn chưa được công bố. Tuy nhiên, nếu theo đúng truyền thống của thương hiệu Suzuki, Fronx dự kiến sẽ có giá bán khá cạnh tranh trong phân khúc.