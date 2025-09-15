Suzuki XL7 Black Edition chính thực "cập bến" tại Việt Nam, giá không đổi

Suzuki XL7 Hybrid Black Edition là phiên bản kỷ niệm 30 năm Suzuki có mặt tại thị trường Việt nam. Đúng như tên gọi, phiên bản này sử dụng màu đen cho toàn bộ ngoại thất xe bao gồm: bộ ốp, thanh giá nóc, tay nắm cửa đến vành xe, cụm đèn hậu cũng sử dụng màu đen khói đồng bộ.

Việc sử dụng màu đen thuần cho tất cả các chi tiết giúp XL7 Hybrid Black Edition có được bề ngoài vừa mạnh mẽ, vừa lịch lãm và hướng tới khách hàng cá nhân. Ngoại trừ các khác biệt về màu sắc, dường như Suzuki vẫn giữ nguyên các trang bị cho phiên bản Kỷ niệm 30 năm này.

Khoang nội thất của xe rộng rãi với 3 hàng ghế cho 7 người lớn ngồi thoải mái, cùng trần xe cao và thoáng. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng 10 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, đi kèm camera lùi và hệ thống giải trí đa dạng. Các tiện ích hiện đại như điều hòa tự động, nút bấm khởi động Start-Stop, sạc không dây Qi, cruise control và camera 360 độ được tích hợp sẵn.

Về sức mạnh, Suzuki XL7 Hybrid Black Edition được trang bị động cơ 1.5L kết hợp mô-tơ điện và pin lithium-ion nhỏ, cho công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Hệ thống hybrid giúp xe vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu hơn, đồng thời đạt chuẩn khí thải Euro 5. Ngoài ra, xe còn được bổ sung vật liệu cách âm giúp cabin yên tĩnh hơn.

Về an toàn, XL7 Hybrid sở hữu hàng loạt công nghệ hiện đại như cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HHC, hệ thống túi khí SRS, camera 360 độ, cảm biến đỗ xe, hệ thống ISOFIX cho ghế trẻ em và gương chiếu hậu điện tử tích hợp camera hành trình. Cấu trúc thân xe còn được thiết kế để giảm thiểu chấn thương cho người đi bộ.

Giá bán XL7 Black Hybrid Edition vẫn giữ ở mức 599,9 triệu đồng - tương đương các bản 1 tone màu khác. Đặc biệt, trong tháng 9/2025, Suzuki Việt Nam đang thực hiện chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, giúp khách mua xe tiết kiệm tới 70 triệu đồng.