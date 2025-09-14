Suzuki XL7 1.5 AT cũ giá 400 triệu đồng chẵn, rẻ nhất trên một trang rao vặt

Một chiếc Suzuki XL7 1.5 AT sản xuất năm 2020 đang được rao bán với mức giá 400 triệu đồng, rẻ nhất trong các tin liên quan trên một trang rao vặt. Suzuki XL7 1.5 AT là mẫu SUV nhập khẩu thuộc phân khúc 7 chỗ ngồi, vốn được ưa chuộng bởi tính thực dụng, chi phí vận hành hợp lý và độ bền bỉ đặc trưng của thương hiệu Suzuki.

Tin rao bán xe. (Ảnh chụp màn hình)

Suzuki XL7 1.5 AT được trang bị động cơ xăng 1.5L kết hợp cùng hộp số tự động, đem lại khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Với hệ dẫn động cầu trước (FWD), XL7 phù hợp cho nhu cầu di chuyển chủ yếu trong thành phố nhưng vẫn đủ sức đáp ứng những chuyến đi đường trường.

Theo thông tin từ người bán, chiếc xe đã đi được khoảng 60,000 km sau 5 năm sử dụng, một con số ở mức hợp lý cho xe gia đình. Quan trọng hơn, xe đăng ký dưới dạng công ty nhưng thực tế chỉ do một người sử dụng.

Một vài ảnh thực tế chiếc xe được rao bán. (Ảnh chụp màn hình)

Ngoại thất màu cam mang lại sự nổi bật và cá tính, khác biệt so với những gam màu trung tính phổ biến như trắng, đen hay bạc. Màu sắc này khiến chiếc XL7 trở nên dễ nhận diện hơn và thể hiện phong cách trẻ trung, năng động. Nội thất màu đen vừa tạo cảm giác sang trọng vừa thực tế khi ít bám bẩn, phù hợp với nhu cầu sử dụng thường xuyên.

Với thiết kế SUV 7 chỗ, Suzuki XL7 đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của gia đình đông người. Không gian trong xe rộng rãi, các hàng ghế có thể gập linh hoạt để mở rộng khoang hành lý, phù hợp cho những chuyến du lịch hay công tác xa. Điểm mạnh nổi bật nói trên khiến nhiều người cân nhắc lựa chọn XL7 thay vì các mẫu crossover 5 chỗ cùng tầm giá.

Nhìn chung, chiếc Suzuki XL7 2020 này hội tụ nhiều yếu tố thuyết phục: Giá hợp lý, tình trạng xe tốt, thiết kế 7 chỗ rộng rãi và chi phí vận hành dễ chịu.