Đây là mẫu xe VAN cạnh tranh với VinFast VAN EC

Khỏa lấp chỗ trống mà Blind Van để lại, Suzuki Eeco sở hữu nhiều trang bị và động cơ mạnh hơn, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 nhưng trọng tải kém hơn 100kg. Một năm sau khi bị "khai tử" tại Việt Nam, Suzuki Blind Van (còn được biết đến với biệt danh "Su cóc") mới có một sản phẩm thay thế mang tên Eeco.

Xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt đạt 3.675 x 1.475 x 1.825mm, Eeco dài hơn 385mm và rộng hơn 80mm so với Blind Van. Bán kính quay đầu tối thiểu 4,5m và khoảng sáng gầm 160mm giúp xe vận hành linh hoạt trong đô thị. Thùng hàng dài 1.620mm, rộng 1.300mm và cao 1.070mm, tức dài hơn 170mm nhưng hẹp hơn 170mm, thấp hơn 150mm khi "đặt lên bàn cân" với EC Van. Một tấm lưới thép ngăn cách khoang chứa hàng với khoang lái.

Eeco và “Su cóc” được bố trí cửa trượt hai bên, cho phép người dùng dễ dàng chất dỡ hàng hóa ở những nơi chật hẹp. Thế nhưng, nhược điểm lớn nằm ở khả năng chịu tải với trọng tải của Eeco vỏn vẹn 465kg, thua xa Suzuki Blind Van (580kg) lẫn VinFast EC Van (650kg). Nguyên nhân chính đến từ hệ thống treo phía sau là loại lò xo trụ kết hợp phuộc thay vì nhíp lá đặc trưng trên xe chở hàng.

Dàn treo phía trước được chuyển từ dạng lò xo sang MacPherson êm ái hơn; phanh đĩa thông gió phía trước, phanh tang trống phía sau quen thuộc. Sàn xe được chia làm hai tầng để tạo ra một bề mặt gần như phẳng hoàn toàn, song lại giới hạn một phần không gian chở hàng.

Thiết kế của Suzuki Eeco không bắt mắt, đề cao độ bền bỉ và dễ sửa chữa. Toàn bộ hệ thống đèn ngoại thất chính dùng bóng halogen, riêng đèn báo phanh trên cao là LED. Đèn pha có thể chỉnh độ cao thủ công. Gương chiếu hậu chỉnh cơ; mâm thép màu bạc 13 inch có ốp trung tâm.

Vè chắn bùn bánh trước là trang bị mặc định. Hầu hết các bề mặt trong nội thất hai chỗ ngồi được hoàn thiện bằng nhựa cứng. Phía sau vô-lăng ba chấu bọc urethane là bảng đồng hồ điện tử hiển thị tốc độ, nhắc nhở người ngồi thắt dây an toàn…

Điểm cộng là Eeco so với Blind Van có sẵn điều hòa hai chiều, ghế bọc PVC, sàn xe trải thảm và hệ thống trợ lực tay lái bằng điện. Tuy nhiên, cửa sổ vẫn phải đóng/mở bằng tay quay, chưa có chỉnh điện như các đối thủ.

Khía cạnh an toàn của chiếc Suzuki gây bất ngờ với hàm lượng tính năng ngang ngửa một số mẫu hatchback hạng A, bao gồm 2 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ phanh ABS/EBD và cảm biến lùi. Cửa trượt hai bên tích hợp khóa trẻ em.

Suzuki Eeco được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.2L hút khí tự nhiên, cho ra công suất 80 mã lực và mô-men xoắn 104Nm, nối với hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 và tiêu thụ khoảng 6,5 lít xăng/100km đường hỗn hợp, tức có thể chạy khoảng 500-600km với một bình xăng 32 lít đầy.

Eeco được kỳ vọng nối tiếp thành công của Suzuki Blind Van. Tuy nhiên, đại diện của Suzuki phải "chạm trán" VinFast EC Van, vốn có mức chịu tải tốt hơn gần 200kg và chi phí sử dụng rẻ, nhất là với chính sách miễn phí sạc đến hết tháng 6/2027 và chi phí bảo dưỡng thấp hơn đáng kể so với các xe xăng/dầu cùng phân khúc.

Với mức giá từ 310 triệu đồng, Eeco sẽ đối đầu một số dòng xe van cỡ nhỏ như xe điện VinFast EC Van có giá bán 285-305 triệu đồng. Hãng áp dụng chế độ bảo hành 3 năm/100.000km, dự kiến giao xe từ tháng 1/2026.