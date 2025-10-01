Hàng loạt xe SUV châu Âu bị triệu hồi vì nguy cơ bị cháy

Tổng cộng 122 xe bị ảnh hưởng, trong đó Porsche chiếm nhiều nhất với 107 chiếc. Cụ thể, đầu tháng 9/2025, một chiếc Lamborghini Urus SE bất ngờ bốc cháy sau khi xuất hiện mùi xăng và đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ. Rất may không có thương vong, song sự việc khiến giới chơi xe hoang mang. Chưa dừng lại ở đó, thêm một chiếc Urus khác gặp tình trạng 16 lít xăng tràn vào cacte dầu, làm gia tăng lo ngại về lỗi kỹ thuật nghiêm trọng.

Ngay sau sự cố, tập đoàn Volkswagen đã phát động đợt triệu hồi khẩn cấp với ba thương hiệu trực thuộc gồm Lamborghini, Audi và Porsche. Nguyên nhân được xác định là do bu-lông cố định bơm nhiên liệu cao áp không được siết đúng tiêu chuẩn, dẫn đến nguy cơ rò rỉ xăng và hỏa hoạn.

Theo cơ quan chức năng, quy trình xiết bu-lông tại nhà máy gặp trục trặc khi máy quét không nhận diện đúng, khiến công đoạn đầu tiên không đạt yêu cầu, còn bước siết cuối cùng lại thiếu lực. Kết quả là mối nối giữa đường ống nhiên liệu và bơm không đủ chặt, tiềm ẩn rủi ro cháy nổ.

Trong đợt triệu hồi này, Porsche là thương hiệu chịu tác động lớn nhất với 107 xe Panamera, Panamera E-Hybrid và Cayenne thuộc đời 2024 - 2026. Lamborghini cũng phải triệu hồi 14 chiếc Urus đời 2025, trong khi Audi SQ7 chỉ có 1 chiếc nằm trong diện bị ảnh hưởng. Mặc dù số lượng xe không nhiều, nhưng việc một mẫu SUV hiệu suất cao trị giá hàng trăm nghìn USD như Lamborghini Urus bất ngờ bốc cháy đã gây sốc cho người tiêu dùng toàn cầu.

Volkswagen cho biết toàn bộ các xe thuộc diện triệu hồi sẽ được kiểm tra và siết chặt lại mối nối bơm nhiên liệu. Trong trường hợp cần thiết, các kỹ thuật viên sẽ thay mới cả bơm nhiên liệu lẫn đường ống dẫn để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tại Việt Nam, Porsche Cayenne và Panamera hiện được phân phối chính hãng với giá lần lượt từ 5,56 tỷ và 6,42 tỷ đồng. Trong khi đó, Lamborghini Urus SE có giá khởi điểm từ 16,5 tỷ đồng, thuộc nhóm SUV hiệu suất cao đắt đỏ bậc nhất thị trường.